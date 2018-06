Sei in un Paese meraviglioso, Sky Arte HD fa tappa a Villa Rufolo a Ravello.

Villa Rufolo è tra le bellezze italiane raccontate da Sky Arte HD nella nuova stagione di ‘Sei in un Paese Meraviglioso’. Stamane le riprese sul Belvedere del monumento simbolo di Ravello con a fianco del “viaggiatore on the road” Dario Vergassola la sua nuova, intrigante compagna di viaggio: Roberta Morise.

Villa Rufolo è una delle tappe del viaggio che sta portando Vergassola in giro per la Costiera Amalfitana, protagonista di una delle puntate del fortunato format a metà tra il documentario e l’intrattenimento. L’iniziativa di Autostrade per l’Italia tornerà in prima serata da lunedì 18 giugno.

Il filo conduttore del racconto, infatti, sarà la scoperta del patrimonio Unesco raggiungibile dalla rete autostradale, descritto e valorizzato nelle Aree di Servizio di Autostrade per l’Italia.

Sky Arte ha adottato il monumento principe di Ravello dedicandogli ampi spazi nei suoi principali contenitori. È la migliore prova del meritorio lavoro svolto sul nostro monumento, come testimoniato anche da Dario Vergassola: “Con Dario sono amico di vecchia data – ha dichiarato il Direttore Secondo Amalfitano – epiche le nostre battaglie ambientaliste, memorabile la nostra performance proprio qui in Villa Rufolo con la diretta di “Quelli che il calcio”; sopperimmo brillantemente una Valeria Marini molto distratta che salutò il pubblico in diretta… da Rapallo. È stato bello sentire dalla sua bocca i complimenti per le migliorie trovate e il modo di gestire il complesso. Vergassola è sempre pronto alla critica, anche se sottile e ironica, oggi è stato al limite della piaggeria propria degli amici”.

Per la messa in onda ci sarà da aspettare un po’, data probabile fine settembre, inizio ottobre. Tutto il mondo di ‘Sei in un Paese meraviglioso’ è disponibile, inoltre, su ‘My Way’, la prima App di Autostrade per l’Italia. Inoltre tutte le informazioni sulla programmazione di Sky Arte HD sono disponibili su www.autostrade.it e sulla pagina Facebook di Autostrade per l’Italia.

Un altro bel colpo per Ravello e Villa Rufolo.