Segadores, mostra di Josè Garcia Ortega a Palazzo Sant’Agostino.

Lunedi 15 gennaio 2018, ore 17 nella splendida sede della Provincia di Salerno, apertura Mostra “Segadores” di José Garcia Ortega, nell’ambito delle iniziative di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.

Le 20 opere rimarranno in esposizione fino al 31 Gennaio nella cittá delle “Luci d’artista” a Palazzo Sant’Agostino. Una straordinaria occasione per “esportare” la grande opera del pittore incisore spagnolo. Una grande alleanza artistica, tra il Comune di San Giovanni a Piro, la Provincia di Salerno e la Cittá di Matera, per testimoniare la bellezza, la suggestione ed il valore universale della poetica artistica del “pintor”.