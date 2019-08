Santarosa Street Food, venerdì 2 e sabato 3 a Conca dei Marini.

Il 2 e 3 agosto si terrà a Conca dei Marini l’evento di street food dedicato alla sfogliatella Santarosa, tra le creazioni più pregevoli della pasticceria campana, che nasce proprio nel locale convento di Santa Rosa da Lima.

Quest’anno la Festa della Sfogliatella, organizzata ogni anno dall’Amministrazione comunale di Conca dei Marini, viene riproposta sotto una nuova veste.

L’ iniziativa, infatti, pur mantenendo come protagonista questo dolce leggendario si apre al cibo di strada e ospita diverse apecar piaggio, le quali proporranno tra le varie prelibatezze: pizze fritte e a portafoglio, panini di alta macelleria, specialità siciliane e tanto altro.

In programma due giorni non solo all’insegna del cibo da strada ma anche della musica, le due serate vedranno le esibizioni di Daniele Sepe, il 2 agosto, in “La scialuppa di Capitan Capitone e la musica terrestre”, e la “Marechiaro band”, sabato 3 agosto.

La regina della festa, la sfogliatella Santarosa, verrà presentata dal maestro pasticciere Sal De Riso.

L’evento è realizzato con la collaborazione di: Comune di Conca dei Marini, ProLoco Conca dei Marini, Santarosa Conca Festival e Regione Campania.