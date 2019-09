San Matteo, processione all’insegna della sobrietà, concerto di Renzo Arbore in Piazza della Concordia a Cura della Camera di Commercio.

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Salerno. Manca poco, infatti, al 21 settembre, giorno dedicato a San Matteo in cui ci saranno messe ogni ora dalle 6.30 alle 9.30. Alle 10.30, poi, il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi.

Il programma

Di sera, dunque, alle 18.30, al via la processione con le statue di San Matteo e dei Santi Martiri Salernitani, per le strade del centro storico cittadino, animata tra 3 bande musicali e coralmente partecipata con il wifi. A conclusione del corteo religioso, la santa messa nella Cripta del Duomo. Tanti, anche gli appuntamenti che anticipano la festa patronale, come quello del 16 settembre, quando, alle 20.30 in piazza Flavio Gioia, verrà deposto l’omaggio floreale all’Apostolo protettore di Salerno. Prevista una folta partecipazione.

Non mancheranno i fuochi artificiali, il 21 settembre, in onore del Patrono della nostra città. Presso il Molo Masuccio Salernitano, infatti, a mezzanotte, il cielo e il mare si illumineranno con uno splendido spettacolo pirotecnico.

La rassegna Camera in Tour è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere, con arte e spettacoli, il territorio provinciale ed il turismo. “ Concludiamo il nostro programma – afferma il Presidente della Camera di Commercio Andrea Prete – a Salerno nel giorno dedicato al Santo Patrono. Una grande festa di musica, allegria, comunità che coinvolgerà i concittadini ed i tanti turisti che hanno seguito gli spettacoli accogliendo nelle varie tappe il nostro invito. Con Camera in Tour abbiamo portato l’arte in location meravigliose come Paestum e Villa Matarazzo e turistiche come Palinuro e Minori contribuendo a rendere più interessante il soggiorno”.

L’Orchestra italiana è un gruppo musicale italiano fondato da Renzo Arbore nel 1991 con lo scopo di rilanciare la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo ed utilizzando contaminazioni provenienti da differenti culture e da vari generi (jazz, swing, blues).

La formazione riunisce 15 musicisti che interpretano con arrangiamenti originali musiche della tradizione napoletana, in particolare canzoni del repertorio di artisti come Roberto Murolo e Renato Carosone, e della musica italiana melodica in genere.

Il successo nazionale e internazionale fin dalla fondazione è stato enorme con concerti in tutto il mondo e registrazione di album che continuano a vendere milioni di copie.

Camera in Tour 2019 si avvale del contributo e della partecipazione di: Comune di Centola/Palinuro, Comune di Castellabate e Parco Nazionale del Cilento, Alburni, Vallo di Diano, Comune di Minori, Comune di Capaccio/Paestum, Direzione Area Archeologica Paestum, Comune di Salerno.

La partecipazione allo spettacolo in piazza della Concordia è libera e gratuita. Non sono previsti posti a sedere.