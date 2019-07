Salerno Danza d’aMare, presentazione domenica 14 al Mediterranea Hotel. Tra i maestri il coreografo di Justin Timberlake.

Tutto pronto per la XI edizione di SALERNO DANZA d’aMare, l’appuntamento tersicoreo più atteso dell’estate, che coniuga danza, relax e divertimento. Dal 14 al 21 luglio le aule del Centro Sociale di Salerno saranno animate da oltre 200 giovani ballerini che partecipano a stage, workshop e audizioni tenute da maestri di chiara fama.

Un cast di grandi nomi della danza che si amplia di anno in anno: Alessandra Celentano, Alexandre Stepkine, Little Phil, André De La Roche, Mia Molinari, Cristina Amodio, Kristina Grigorova, Christophe Ferrari, Michele Barile, Oliviero Bifulco, Virginia Tomarchio, Amilcar, Marisa Ragazzo, Angelo Egarese, Alessia Landi.

Le intense giornate di lezioni e workshop culmineranno il 21 luglio sullo storico palco del Teatro Augusteo di Salerno, dove ballerini e ballerine dei laboratori coreografici di classico, moderno, contemporaneo ed hip hop, diventeranno i protagonisti del Galà finale, portando in scena le coreografie preparate durante le lezioni. A seguire il Concorso nazionale di danza alla presenza della giuria composta dai Maestri André De La Roche, Kristina Krigorova, Marisa Ragazzo e Michele Barile che assegneranno premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali, coppe medaglie e il prestigioso trofeo.

Little Phill, ballerino e coreografo di Justin Timberlake, sarà anche quest’ anno tra gli insegnanti ospiti di Salerno Danza d’ aMare, l’evento tersicoreo tra i più importanti del Sud Italia che si terrà dal 14 al 21 luglio nella cornice della città di Salerno. Il coreografo di fama internazionale terrà all’ interno del Campus del Centro Sociale di Salerno, le sue lezioni di danza hip hop rivolte a tutti gli allievi e appassionati di danza.

Durante la scorsa edizione della kermesse coreutica aveva dichiarato: ‹‹Sono molto entusiasta delle lezioni che ho svolto qui, ho trovato allievi molto carichi e con tanta voglia di imparare. Torno ogni anno con immenso piacere a Salerno Danza d’aMare, perché qui mi sento a casa, ma anche perché da ballerino mi gratifica molto ispirare i ballerini, soprattutto le nuove generazioni e mi riempie di gioia condividere la mia esperienza con tutti gli allievi››.

LA FESTA DI PRESENTAZIONE DELLA XI EDIZIONE

SI TERRA’ DOMENICA 14 LUGLIO, ALLE ORE 19:00

PRESSO IL MEDITERRANEA HOTEL – VIA GENERALE CLARK 54, SALERNO