Salerno Danza d’aMare: conclusa la X edizione.

Si è conclusa domenica 22 luglio la x edizione dell’ evento coreutico di SALERNO DANZA d’aMare. La kermesse ha preso il via lo scorso 15 luglio presso il Centro Sociale di Salerno, dove tanti allievi e giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall’ estero hanno avuto la possibilità di prendere parte ad un’ itera settimana dedicata alla danza con stage, laboratori coreografici, workshop e audizioni, tenuti da maestri di chiara fama internazionale, televisiva e teatrale: Alessandra Celentano maestra del talent AMICI di Maria De Filippi, Anna Maria Prina già etoile del Teatro alla Scala, André De La Roche ballerino al fianco di Heater Parisi e poi coreografo in tanti programmi TV, Michele Villanova già primo ballerino del Teatro alla Scala, Mia Molinari già prima ballerina in “Fantastico” e tanti programmi TV di successo, Little Phil ballerino e coreografo di Justin Timberlake, Shake già ballerino di Timbaland e Missy Elliott, completano il notevole cast Cristina Amodio, Kristina Grigorova, Michele Barile, Oliviero Bifulco, Germana Bonaparte, Kris, Xu, Fabio Mazzeo, Angelo Egarese, Giovanni Scura le dancers della Room3Crew Alessia, Laura e Federica.

Le intense giornate di danza si sono concluse sul Palco del Teatro Augusteo di Salerno con il concorso “SALERNO DANZA d’aMare”, alla presenza della giuria composta dai Maestri: André De La Roche, Michele Villanova, Michele Oliva, Shake, che hanno assegnato premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali. Consegnato alla coreografa Diletta Nannicini della scuola di danza Vip Danza di Roma con l’allieva Alessia Vicoli, il Trofeo SALERNO danza d’aMare per la miglior performance, con il totale più alto dei voti, Assegnato il premio “TOP CHOREOGRAPHER” ai coreografi, delle cinque categorie partecipanti, che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle esibizioni presentate in concorso: Zelia Guarini con la coreografia “Esmeralda” della scuola Academie du ballet classique di Afragola, Diletta Nannicini con la coreografia “Paradosso Apparente” della scuola Vip Danza di Roma, Vincenzo D’Alconzo con la coreografia “Small tribe crew” della scuola Jonica studio danza di Taranto, la scuola Vip Danza di Roma per la coreografia “Caos Urbano” e la scuola Jonica Studio Danza di Taranto per la coreografia “Hood crew”