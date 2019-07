Salerno  danza d’ aMare, una settimana intensa, pronti per il gran finale.

Sta per volgere al termine l’intensa settimana di danza al Centro Sociale di Salerno in occasione della XI edizione dela kermsse tersicorea Salerno danza d’ aMare. La giornata conclusiva si terrà domenica 21 luglio, presso lo storico palco del Teatro Augusteo di Salerno, dove ballerini e ballerine dei laboratori coreografici di classico, moderno, contemporaneo ed hip hop, diventeranno i protagonisti del Galà finale, portando in scena le coreografie preparate durante le lezioni.

A seguire il Concorso nazionale di danza alla presenza della giuria composta dai Maestri di chiara fama internazionale: André De La Roche, Kristina Krigorova, Marisa Ragzzo e Michele Barile che assegneranno premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali. Sono oltre 500 i giovani danzatori che con entusiasmo ed impegno hanno partecipato alla kermesse tersicorea tra le più importanti del sud Italia.

‹‹Da giurato di questa edizione, spero di ritrovare tanta energia tra i ragazzi in competizione– ha dichiarato il celebre danzatore americano Andrè de La Roche – è l’elemento che più mi colpisce. Sono contento di far parte anche quest’anno di Salerno danza d’ aMare, ormai sono innamorato della città di Salerno e una parte di me sarà sempre legata a questo luogo, perché mio nonno era originario di Agropoli e tronare in questi luoghi mi fa sentire molto vicino a lui ››.

I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con Coppa e Borse di Studio, dal quarto classificato in poi saranno premiati con Borse di Studio. Nelle diverse sezioni e categorie, saranno assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali “INNOVAZIONE”, “ENERGIA”, “INTERPRETAZIONE”, “MUSICALITÀ”, “PRESENZA SCENICA”. I coreografi con la coreografia avente il voto di categoria più alto, saranno premiati con la targa “TOP CHOREOGRAPHER”. Le scuole iscritte nelle diverse categorie riceveranno il premio “SHOW ON” e l’Attestato di Partecipazione firmato dai maestri in giuria. Il prestigioso Trofeo “SALERNO DANZA d’aMare” sarà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria, con il totale dei voti più alto in assoluto.

Partners dell’evento: Micro&Mega fotografie – Pisa, DADA marketing e comunicazione – Salerno

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia