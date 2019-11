Salerno città creativa &inclusiva: il concorso di idee S.M.S.

Spazio Multifunzionale Salerno-S.M.S. è un progetto finanziato dalla Regione Campania a valere sul programma Benessere Giovani – Organizziamoci che ha consentito l’attivazione dei laboratori di Cittadinanza Attiva, Riciclo Creativo, Videotelling Frame, Salerno in Fantasy, Social Recording, Radio Salerno Village, Laboratorio di artigianato – Accendi il tuo Futuro e Arbostella Art Project.

L’iniziativa intende sostenere la creazione di nuove attività profit e no profit per creare occupazione inclusiva nell’economia culturale e creativa della Regione Campania.

Il concorso nasce nell’ambito del laboratorio “Sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo” le cui attività sono organizzate dalla Cooperativa Sociale Prometeo 82, dall’ARCI Salerno e dalla QS & Partners di V. Quagliano & C. Snc.

Le attività di tutti laboratori attivati sono finalizzate alla formazione, al trasferimento di conoscenze operative e all’acquisizione di idee creative e innovative che, previa verifica di fattibilità tecnica, economica logistica e di mercato, saranno supportate da una team di esperti che erogheranno gratuitamente servizi di coaching, fundraising, incubazione diffusa e startup.

Il progetto, a titolarità del Comune di Salerno, è coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Nino Savastano (nella foto) impegnato con tutto il Settore a mettere in campo nuove opportunità per i giovani under 35 e per creare, su tutto il territorio della città di Salerno e dell’intera provincia, le migliori condizioni ambientali, culturali ed economiche per la crescita di politiche sociali innovative e sostenibili nell’ambito del terzo settore.

L’invito a partecipare al concorso di idee da parte dell’Assessore Savastano e dell’intero Team del progetto S.M.S. è rivolto a tutti i giovani under 35 che possono candidare le proprie idee e dare, da protagonisti, il proprio contributo per la crescita economica, sociale, culturale ed occupazionale dell’intero territorio della provincia di Salerno e della Regione Campania. Il concorso di idee è disponibile sui siti del Comune di Salerno www.comune.salerno.it e dell’Ambito Salerno 5 www.pianosociales5.it . La scadenza è prevista per le ore 13:00 del 25 novembre 2019.