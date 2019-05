Sala Consilina, Cavallone nomina la nuova Giunta.

Il Sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha nominato la Giunta che amministrerà nei prossimi 5 anni il comune salese. Oltre agli Assessori, sono state assegnate deleghe a tutti i Consiglieri di maggioranza eletti.

Questa la nuova Giunta-Cavallone: Gelsomina Lombardi, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco, è Assessore all’Urbanistica e al Piano Urbanistico Comunale. Luigi Giordano è Assessore a Lavori Pubblici e Agricoltura, mentre Francesco Spinelli è stato nominato Assessore alla Cultura, al Turismo, allo Spettacolo e alle Politiche Giovanili. Elena Gallo è l’Assessore allo Sport e ai Servizi Sociali, con delega alla Comunità Montana, mentre Michele Galiano è stato nominato Assessore al Contenzioso, alla Pubblica Istruzione, all’Edilizia Scolastica, all’Innovazione Tecnologica, alla Transizione al Digitale e alla Comunicazione Istituzionale.

Queste invece le deleghe assegnate agli altri Consiglieri di maggioranza: Vincenzo Garofalo è stato delegato al Commercio e alle Attività Produttive, Bartolo Lettieri a Sanità, Manutenzione e Cimitero, Anna Di Somma alla Mensa Scolastica, Rosa Melillo a Pari Opportunità e Volontariato Civile, Antonio Lopardo a Polizia Municipale, Viabilità, Centro Storico e Trasporto Urbano e Nicola Colucci ad Ambiente ed Ecologia.

“La squadra di governo -conferma il sindaco Francesco Cavallone– è stata formata in pochissimo tempo e con l’accordo di tutti. Oltre agli Assessori, sono state distribuite deleghe a tutti i consiglieri eletti, in modo da responsabilizzare tutta la squadra. Non solo, ma anche tutti coloro che hanno contribuito alla nostra affermazione elettorale continueranno ad essere parte integrante della nostra squadra”.

Il primo Consiglio Comunale dopo-elezioni, con il giuramento del Sindaco Francesco Cavallone e gli altri necessari adempimenti, tra i quali la nomina del Presidente del Consiglio Comunale, avrà luogo martedì 4 giugno alle ore 19:00.