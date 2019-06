Sabato 8 al Palace di Battipaglia casting per progetti cinematografici e teatrali.

Sabato 8 Giugno 2019 presso l’Hotel Palace a Battipaglia dalle 9 alle 13 l’Associazione Cinematografica del Cilento terrà i casting per la realizzazione di una web serie, una docu-fiction, due cortometraggi a tema sociale e spettacoli teatrali.

Si cercano attori, attrici e comparse di età compresa tra i 14 e 60 anni da inserire nei vari progetti.

Le web serie e la docu-fiction saranno presentati ufficialmente in luglio al Giffoni Film Festival e le riprese partiranno a Settembre in location di Battipaglia, Salerno, Paestum e altri paesi del Cilento.

Nella stessa mattinata del’8 giugno saranno selezionati attori e attrici, anche senza esperienza nella recitazione, per spettacoli teatrali, da rappresentare tra fine 2019 e inizio 2021, le cui prove si terranno tra Battipaglia e Pontecagnano (SA) e per i quali non è prevista remunerazione ma un percorso di formazione gratuito. Per tutte le altre informazioni di tipo economico e organizzativo contattare il responsabile alla seguente mail: zedproduzioni@gmail.com oppure inviando un messaggio su messenger a Gerardo Falce. Tutti i candidati dovranno essere muniti di fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale.

I progetti sono realizzati con la collaborazione di Terra Orti, Caseificio La fattoria, Agenzia di viaggi “Così viaggiamo”, Hotel Clorinda Paestum, Hotel Palace Battipaglia, Helga Liberto Chef dei Grani ‘I sapori del sole’ Alice TV.