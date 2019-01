S.M.S. a Salerno : attivo il laboratorio per la “creazione di impresa e l’autoimpiego”.

E’ online sul sito istituzionale del Comune di Salerno il bando di selezione per partecipare alle attività laboratoriali previste dal progetto S.M.S. “Spazio Multifunzionale Salerno”, rivolte a giovani di età compresa tra 16 e 35 anni, con priorità per i NEET. Il bando si chiuderà il 25 gennaio 2019 per coinvolgerà gli under 35 nelle diverse attività dei laboratori ai quali è possibile iscriversi per partecipare gratuitamente nel numero massimo di 15 per ogni laboratorio.

L’iniziativa è stata concepita e attivata dall’Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano che ha voluto creare un ulteriore “riferimento istituzionale nella città di Salerno” a sostegno della valorizzazione delle idee creative e artistiche dei giovani under 35 capaci di contaminare l’economia e il lavoro profit e no profit della città di Salerno. Una iniziativa che amplia sicuramente l’offerta di servizi sociali e culturali ma che guarda con rinnovata determinazione al mondo del lavoro e alle opportunità da utilizzare a tal fine.

Le azioni messe in campo dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, sia nell’ambito del progetto S.M.S. che di altre azioni in corso a valenza regionale, nazionale e comunitaria, perseguono tutte l’obiettivo strategico di creare lavoro sia nell’ambito delle attività delle filiere economiche profit che no profit.

L’obiettivo, pertanto, di valorizzare anche il terzo settore a fini occupazionali ha caratterizzato la pianificazione e l’attuazione del “Laboratorio per la creazione di impresa e l’autoimpiego” attivo nell’ambito del progetto S.M.S. finanziato dalla Regione Campania attraverso il programma Benessere Giovane POR FSE 2014/2020.

Le attività del “Laboratorio per la creazione di impresa e l’autoimpiego” sono curate da Arci Salerno, Prometeo 82 e QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. Snc. , strutture con background pluriennale in materia di formazione, orientamento, coaching e creazione di impresa.

Gli interessati all’iniziativa possono recarsi al Centro Polifunzionale Arbostella nei seguenti giorni: il lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle 19 e il mercoledì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.

Altre azioni di progetto, date e orari inerenti al progetto S.M.S. saranno definite in considerazione delle esigenze dell’utenza e degli obiettivi da perseguire.

Per info: www.comune.salerno.it. Tel. 089.666697