Ritratto di Arnaldo Royard Arcivescovo di Salerno in vendita su Ebay.

Vi comunico la vendita all’asta su Ebay di un pezzo di Storia della città di Salerno, ossia un dipinto di scuola francese a olio su tela 81 x 63 cm, del XVII secolo o più antico, raffigurante Arnaldo Royard.

Questi, francese della regione Aquitania e monaco francescano, nel 1314 risulta maestro in teologia all’Università di Parigi; fu nominato Arcivescovo Metropolita di Salerno il 30 aprile 1321, e come tale indossò il pallio, ossia la striscia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle e il cui uso era concesso dal Papa a tutti gli Arcivescovi Metropoliti; nel 1324 Roberto d’Angiò Re di Sicilia riconobbe ad Arnaldo il possesso dei feudi di Montecorvino e Olevano poco a sud di Salerno; il 27 giugno 1330 venne nominato Vescovo di Sarlat città dell’Aquitania e lo sarà fino al 1334 anno della sua morte; tuttavia Arnaldo teneva evidentemente al prestigio di essere stato Arcivescovo Metropolita di Salerno, e quindi qui a Sarlat, nella sua nuova veste di semplice Vescovo, ottenne dal suo superiore, l’Arcivescovo Metropolita di Bordeaux, di conservare l’uso del pallio di cui godeva quando era Arcivescovo Metropolita di Salerno. Se infatti osserviamo il dipinto, possiamo constatare la presenza del pallio, ma, al di sotto della scritta “Vescovo di Sarlat”, possiamo anche leggere la dicitura “Arcivescovo di Salerno”. La vendita all’asta scade domani 24 febbraio 2019 ore 18.55; nonostante la ristrettezza dei tempi per prendere una decisione, si spera che le istituzioni salernitane che ho provveduto ad avvisare, tra queste il Museo Diocesano “San Matteo” e la Soprintendenza Belle Arti, riescano ad aggiudicarsi l’opera. Ringrazio l’amico Miles Quadraginta, per aver segnalato la tela su Facebook, e lo storico Vincenzo De Simone, che è tra le fonti cui ho attinto le informazioni su Arnaldo.

Massimo La Rocca

La vendita è all’indirizzo https://www.ebay.fr/itm/PEINTURE-ANCIENNE-17e-HST-PORTRAIT-D-UN-POPE-AVEC-MITRE-LETTRAGE-A-RESTAURER/323697734538