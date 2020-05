Ripresi i lavori su Sp 20 a Corbara.

A causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica che ha colpito l’intero paese, l’intervento già avviato dalla Provincia di Salerno lo scorso mese di marzo sulla SP 2 nel comune di Corbara, era stato interrotto. Parliamo dei lavori denominati “Strada provinciale n. 2/a – tratto in corrispondenza del km 3+700 nel comune di Corbara. Intervento per riapertura totale al transito veicolare”. Si tratta di intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada.

“Oggi abbiamo riaperto il cantiere – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – con il coordinamento del settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi. Dopo l’interruzione obbligatoria che ha fermato l’intero paese per l’emergenza da Covid19, abbiamo ripreso a pieno ritmo questi lavori che sono necessari per consentire la riapertura totale al transito della SP 2/a ricadente nel comune di Corbara al Km 3+700, a seguito del crollo delle opere di sostegno di valle.

Attualmente il transito era consentito solo a mezza carreggiata. Le opere di sostegno in corso di realizzazione sono costituite da paratie di micropali in conglomerato cementizio armato con utilizzo di pali di diametro pari a 30 cm e approfonditi rispetto al piano stradale per una lunghezza di 11 ml, armati con tubolari in acciaio del diametro esterno di 244,5 mm e di spessore pari a 11 mm. Porteremo a termine nel più breve tempo possibile questo intervento mantenendo in vigore il transito a mezza carreggiata. Si provvederà, inoltre, alla ricostruzione dei parapetti e della pavimentazione stradale.”