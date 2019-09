Ripartono le attività teatrali dell’Associazione Arcoscenico di Cava.

Ripartono le attività dell’Associazione Arcoscenico di Cava de’ Tirreni.

L’associazione riparte dalla valle metelliana nella preparazione delle proprie attività. Tra tutte la Seconda Stagione Teatrale organizzata dalle associazioni riunite: Piccolo Teatro al Borgo ed Arcoscenico, per l’appunto, che sarà annunciata ad Ottobre e accompagnerà il pubblico cavese da Novembre a Maggio 2020.

In occasione di questo nuovo avvio di attività aprirà le porte di casa per accogliere chiunque voglia iscriversi ed aderire alle iniziative per l’anno che va a cominciare. Per tutto il mese di Settembre sarà possibile assistere alle prove del gruppo teatrale La Bottega della Ribalta. Dove? A Cava de’ Tirreni, in Via Mazzini Traversa della Corte (adiacente la Scuola Don Bosco). Quando? Tutti i lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00.

Le Prove Aperte permetteranno a chiunque voglia scoprire cosa si cela dietro le produzioni dell’Associazione e come nascono gli spettacoli del gruppo La Bottega della Ribalta, di farlo da spettatore privilegiato.

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare il numero 3345989871, anche via WhatsApp, scrivere alla pagina Fb @arcoscenicocavadetirreni o all’indirizzo e-mail arcoscenicoassociazione@gmail.com