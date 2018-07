Riki all’Arena del Mare lunedì 16.

Arriva lunedì 16 luglio all’Arena del Mare di Salerno il LIVE & SUMMER MANIA di RIKI, il tour estivo che incornicia l’anno d’oro del giovane cantautore.

Dopo aver conquistato il settimo disco di platino con “Polaroid” (certificazioni FIMI/GfK Italia), RIKI è tornato a cantare dal vivo per far sognare i suoi fan in giro per l’Italia e rendere quest’estate ancor più caliente con le sue canzoni, grazie anche a “Dolor De Cabeza”, brano tomentone dell’estate realizzato con CNCO. Il tour estivo è il coronamento di una stagione meravigliosa: a soli 12 mesi dal suo debutto RIKI ha infatti al suo attivo 7 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 2 per il cd “Mania£, 1 per il singolo “Polaroid” oltre a 3 dischi d’oro rispettivamente per il singolo Polaroid, Se Parlassero di noi e Sei Mia.

Forte del sold out della stagione invernale, con più di 80 mila biglietti venduti, che gli è valso anche il Wind Music Award 2018 per il live d’oro, il giovane cantautore è pronto a conquistare anche Salerno con il suo live: quasi due ore di show tra balli trascinanti, ritmi latini ed elettropop, belle soluzioni scenografiche e sceniche, e i cori sfegatati dei fan del ‘golden boy’ della musica italiana che continua a macinare record e a collezionare un successo dopo l’altro.

INFO UTILI Il tour è organizzato da F&P Group, Radio 105 è la radio ufficiale del tour, la data all’Arena del Mare è a cura di Anni 60 produzioni. I biglietti ancora disponibili per lo show (posto unico € 29,90) sono acquistabili anche al Botteghino dell’Arena aperto tutti i pomeriggi dalle ore 18 alle ore 21; l’ingresso al pubblico sarà consentito dalle ore 18.30, l’inizio dello show è previsto per le 21.30.

L’appuntamento arricchisce la programmazione estiva all’Arena del Mare di Salerno, allestita da Comune di Salerno e Autorità Portuale nel Sottopiazza della Concordia, dove è atteso anche, il 19 luglio, Massimo Ranieri con “Sogno e son desto 400 volte”. Per informazioni 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.