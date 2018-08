Red Canzian (ex Pooh) a JazzinLaurino per i bambini malati di neuroblastoma.

Prosegue anche per l’edizione Jazzinlaurino 2018 la collaborazione tra l’Associazione Liberi Suoni e l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S., una sinergia preziosa che da anni contribuisce a sensibilizzare il pubblico e promuovere il finanziamento della ricerca scientifica sui tumori infantili durante le edizioni del festival.

Teatro di questa collaborazione è il Parco del Cilento, dove si svolge JazzinLaurino, il festival & workshop in programma dal 10 al 14 agosto. Grande protagonista della XVI Edizione sarà il concerto “Red in Blue. Le canzoni della nostra vita” di Red Canzian, diretto da Stefano Fonzi con 30 professori d’orchestra e trio jazz composto da Phil Mer (batteria e percussioni), Andrea Lombardini (basso elettrico), Claudio Filippini (pianoforte) e guest star Chiara Canzian. Il concerto si svolgerà nella suggestiva Piazza Santa Sofia a Laurino lunedì 13 agosto alle ore 21.30 (Costo Biglietto 30 € con prevendite online su www.jazzinlaurino.it oppure presso gli sportelli BCC Montepruno di Roscigno e Laurino). Ma la presenza di Red Canzian è speciale anche per l’Associazione per la Lotta al Neuroblastoma. Il celebre musicista, infatti, si è dimostrato molto sensibile alla causa e ha deciso di dedicare il concerto del 13 agosto alla ricerca scientifica e ai bambini ammalati. L’apertura del festival il prossimo 10 agosto, alle ore 22 (ingresso gratuito) in Piazza A. Magliani, vedrà protagonisti i musicisti del liceo musicale Alfano I di Salerno diretti dal Maestro Giuseppe Esposito con il loro ensemble e la partecipazione straordinaria del duo Dual-mente con Fabio Schiavo che accompagnerà al pianoforte la bellissima voce di Maria Teresa Petrosino, che presenteranno il loro CD. Domenica 12 e lunedì 13 agosto, alle ore 13 e alle 19, Laurino si trasformerà in una piccola New Orleans grazie alla Dirty Stompers Brass Band che animerà le vie del borgo. La band passerà anche per altri paesi del Cilento (Piaggine e Valle dell’Angelo), in altri momenti della giornata. La serata finale del festival martedì 14 agosto è dedicata al concerto dei partecipanti al workshop che propongono il repertorio preparato durante le lezioni. Alla fine della serata uno studente per ciascuno strumento sarà insignito del premio “Dennis Irwin”, che è stato istituito alla memoria del grande contrabbassista americano, docente per alcuni anni a JazzinLaurino. Il premio consiste in sei borse di studio (una per strumento) per la partecipazione gratuita all’edizione successiva di JazzinLaurino. Ancora aperte le iscrizioni alle masterclass di strumento e musica d’insieme con Rita Marcotulli (piano), Andy Sheppard (sax), Diana Torto (voce) Furio DI Castri (contrabbasso), Marco Tindiglia (chitarra) e Michele Rabbia (batteria e percussioni), che saranno anche i protagonisti di un concerto in esclusiva per JazzinLaurino la sera di sabato 11 agosto alle 22 nel Teatro Comunale di Laurino (offerta libera). Ma Jazzinlaurino non è solo musica: tutte le sere jam sessions e open mics presso “La villa” e altri locali di Laurino per esibirsi o semplicemente rilassarsi ascoltando buona musica con un buon bicchiere di vino e degustazioni tipiche cilentane.Nelle serate del 10, 13 e 14 agosto Piazza Magliani diventerà il salotto dello Street Food per cenare in semplicità, con poca spesa (il 13 agosto sconto del 10% per i possessori del biglietto del concerto) nel fresco del Cilento e non perdere neanche una nota.

Jazzinlaurino è organizzato sotto la direzione artistica di Angelo Maffia dall’Associazione Culturale Liberi Suoni e dal Comune di Laurino, in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Info: cell.3487238568, www.jazzinlaurino.it



L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS è un ente senza scopo di lucro nato nel 1993 per volontà di genitori e oncologi, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma e, in seguito, sui Tumori Cerebrali Pediatrici. Oggi conta oltre 120.00 sostenitori ed è attiva su tutto il territorio nazionale. Nei 25 anni di attività ha destinato oltre 20 milioni di Euro alla ricerca scientifica.

Ufficio stampa: Mariella Piscopo 3291273493, Cristina Barberis Negra 3480117332 ufficiostampa@neuroblastoma.org