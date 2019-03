Raccolti oltre 1500€ per la Casa della Cultura di Accumoli.

È stata un successo l’asta di opere d’arte tenutasi ieri pomeriggio presso la Scuola Paritaria per l’infanzia “CIF Santa Maria Goretti” di Pastena. Sono stati raccolti ben 1.545 euro destinati in beneficenza alla raccolta fondi del M.A.R.I.C., Movimento Artistico per il Recupero delle Identità Culturali, per la costruzione della Casa della Cultura ad Accumoli.

Grande la partecipazione e la generosità del corpo docente della scuola e di tutti i presenti, che hanno acquistato ed apprezzato gran parte delle opere degli artisti del MARIC messe all’asta. Il ricavato della vendita sarà destinato alla costruzione della Casa della Cultura ad Accumoli, progetto di un centro polifunzionale nelle zone terremotate che vedrà a breve il suo compimento. Ieri sera un altro tassello è stato inserito per realizzare il nostro sogno.

“Ringrazio ancora la direttrice Fortunata Calia e la Scuola Paritaria per l’infanzia “CIF Santa Maria Goretti” per la generosità mostrata. Insegnanti straordinarie, che non hanno esitato a compiere un gesto di solidarietà acquistando diverse opere degli artisti del M.A.R.I.C. per sostenere la Casa della Cultura. Hanno organizzato una fantastica serata, che non dimenticheremo. Gli eventi del Movimento continuano, non ci fermiamo, ce ne saranno tanti a breve e molti ne sono ancora in cantiere. Andiamo avanti!” il commento del Presidente del M.A.R.I.C., il Maestro Vincenzo Vavuso.