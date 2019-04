Quattro volte Paperino, gli appuntamenti al Marte di Cava.

Il viaggio sulle quattro anime di Paperino è a metà strada ma gli appuntamenti in programma sono ancora molti, così come tantissimi sono ancora gli spettatori, che hanno prenotato un tour all’interno del polo culturale metelliano. Il Marte Mediateca di Cava dei Tirreni, si conferma pianeta del fumetto con la mostra Quattro volte Paperino, la quinta grande mostra, che rende omaggio ad uno dei volti più iconici del fumetto internazionale, si prepara al primo grande happening dei suoi cinque mesi di esposizione.

Ad oggi grande è l’adesione quotidiana delle scuole e nel fine settimana delle famiglie che scelgono il Marte nel week end per usufruire anche delle merende tematiche e i laboratori didattici a cui fanno seguito la simpatica e preziosa visita guidata teatralizzata. Apprezzatissimi i rarissimi rodovetri della “Camminata Disney”, chicca dell’animazione italiana degli anni ottanta a firma di Romano Scarpa.

GLI APPUNTAMENTI Domani, giovedì 18 aprile alle 19 il primo dei quattro incontri curati da Geltrude Barba dal nome “Teatro VS Teatro – Il Match d’autore”. Un gioco divertente ed interessante sulla drammaturgia: autori classici e contemporanei “a duello” dove l’unico giudice è il pubblico. Questa settimana si comincia con un parallelo tra De Filippo e Pirandello. Le letture sono affidate agli attori Pietro Paolo Parisi e Alessandro Bruno.

Il 29 aprile, a conclusione di un workshop sul fumetto svolto al Marte dalla III C del Liceo Artistico Sabatini Menna, si terrà un incontro con il Professore Vincenzo Lauria, docente del corso di Grafica e Comunicazione del l’Istituto Della Corte Vanvitelli di Cava de’ Tirreni, nonché sceneggiatore Disney; si parlerà del linguaggio di un’arte considerata “minore” nell’intento di stimolare il dibattito e nella prospettiva di ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Il 26 maggio appuntamento con lo spettacolo “Peter Pan”, una produzione per tutte le età a cura del Teatro La Ribalta di Salerno. In scena l’esilarante rivisitazione teatrale della storia che stupisce i piccoli e grandi spettatori regalando momenti di magia, musica e spettacolo e conducendo per mano il pubblico attraverso un viaggio ricco di emozioni alla scoperta della storia del personaggio immortale di J.M.Barrie. Infine, continuano anche gli incontri di gaming organizzati da Playerlab, appuntamenti settimanali (aprile e maggio) con tornei di consolle e giochi di carte.

Organizzata dell’associazione culturale C’è Cultura su Marte in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati e il museo WOW Spazio Fumetto di Milano, e in partnership con il CAVACON, l’esposizione conta su albi, tavole e acetati originali, pannelli con le storie più significative, approfondimenti e memorabilia, che arrivano dall’archivio della fondazione milanese e da numerose collezioni. Il percorso espositivo, che ricostruisce la carriera di Paperino, racconta tutte le anime di questo personaggio così amato dal grande pubblico: Paperino classico (il papero collerico, pigro, ma anche generoso, che tutti noi conosciamo) per arrivare a Paperinik (l’eroico difensore della città di Paperopoli), PK (la versione supereroistica di Paperinik), e infine a DoubleDuck (intrepido agente segreto). Quattro alter ego del simpatico papero che hanno conquistato l’immaginario di tre generazioni, da quel lontano 1934 in cui il personaggio si presentò al pubblico per la prima volta ai nostri giorni.

Quattro volte Paperino gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della Provincia di Salerno del Comune di Cava de’ Tirreni.

Sponsor della mostra: Tecnocap, Medea, Alden, Elettrainox, Casa del cuscinetto, Cyrus, BCC Scafati e Cetara, Skoda del Priore, Sud Capsule, Imbalsud, Mc Donald’s Nocera,

Flessofab, Rainbow, Galdieri Auto, AD Allestimenti, Clinica Ruggiero, Ima, Ariod Ceramica.

La mostra è visitabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 (ultimo accesso 19); sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 (ultimo accesso 20). Il costo del biglietto è di € 6,00, ridotto € 4,00. Diversi i pacchetti agevolati previsti, dallo SPECIALE FAMIGLIA al costo di € 15,00 (genitori e 2 figli dai 6 ai 14 anni), al pacchetto SCUOLE. Visite guidate su prenotazione. Sconti e agevolazioni sull’acquisto del biglietto Cavacon 2019.Per informazioni e prenotazioni: 089 9481133 – 333 6597109, www.grandimostremarte.com.