“Progetto Mediterranea”, cinque anni di navigazione a vela, presentata l’iniziativa alla Stazione Marittima.

Venerdì 13 settembre, ore 11.00, presso la Stazione Marittima di Salerno, è stato presentato il “Progetto Mediterranea”, una spedizione culturale e scientifica per cinque anni di navigazione a vela per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero e l’Atlantico fino a Lisbona.

Progetto Mediterranea è un’iniziativa nautica, culturale, scientifica, di relazioni fra i popoli. Teatro di questa spedizione è il Mediterraneo, centro del mondo, della civiltà, della lingua, della cultura, dell’arte, delle etnie, del pensiero. Il Mediterraneo teatro naturale dell’uomo e della sua storia. Il Mediterraneo dove ogni crisi è nata, dove ogni soluzione è venuta alla luce. Il Mediterraneo da cui ripartire per un nuovo mondo, un nuovo pensiero, un nuovo modello di sviluppo.

Progetto Mediterranea percorrerà circa 20.000 miglia per incontrare la gente, i luoghi, i sapori, i pensieri, ascoltare le storie del Mediterraneo, un’area resa omogenea dalla sua vicenda millenaria, resa fertile dalle diversità, resa inesauribile dalla ricchezza culturale, magnifica dall’arte e dalla natura. Un’area ambientale minacciata, ma sempre più ricca e inesauribile dei suoi assalitori. Una porzione di mondo inquieta per gli integralismi e le follie egemoniche, per l’incomprensione e i dislivelli sociali, le discriminazioni e lo sfruttamento.

