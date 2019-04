Primavera in Danza, mercoledì 17 a Giffoni Valle Piana.

Mercoledì 17 aprile 2019 torna “Primavera in Danza” sul palco del Teatro Truffaut di Giffoni Valle Piana.

L’ormai storica rassegna di danza, organizzata dall’Associazione La Dance di Battipaglia e nata da un’idea di Maria Vittoria Maglione, giunge quest’anno alla sua XXI edizione. Parteciperanno 19 scuole di danza per un totale di ben 40 coreografie tra soli, duetti e coreografie di gruppo.

Ai più meritevoli una giuria di qualità assegnerà borse di studio per i più importanti concorsi e stage della provincia di Salerno: Salerno Danza d’Amare, About Dance, Baby for Dance, Maratona d’estate Paestum, Seadance Sapri.

Siederanno in giuria, il ballerino di danza jazz e contemporanea e maestro Stefano Forti, Annarita Pasculli ballerina e coreografa, docente di danza contemporanea, Massimiliano Scardacchi ballerino e docente di danza classica, Fabrizio Esposito già ballerino del Teatro San Carlo, coreografo e attualmente direttore artistico della compagnia @-motion.

Ospiti d’onore della serata saranno la compagnia di danza MV Dance Factory, che da poco ha terminato una mini-tourné dello spettacolo SHOWUP, e con Eirene Campagna, Simone Liguori e Giorgio Loffredo.

Appuntamento alle ore 19, presso il Teatro Truffaut di Giffoni Valle Piana.