Presentato il percorso di orientamento al lavoro della Caritas di Salerno.

È stato presentato questa mattina, martedì 21 maggio, presso il salone delle conferenza della Caritas Diocesana di Salerno Campagna Acerno, il percorso di orientamento al lavoro “Investi nei tuoi talenti, costruisci il tuo futuro” proposto dal Progetto Policoro della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno e aperto a giovani dai 18 ai 35 anni che, senza un lavoro (inoccupati, disoccupati) o non pienamente soddisfatti della loro attuale condizione (precari, lavoratori saltuari, ecc.), desiderino mettersi in gioco, partendo dalle proprie potenzialità, competenze e aspirazioni, per trovare lavoro.

“La Caritas di Salerno Campagna Acerno – ha dichiarato il direttore don Marco Russo – si spende in tutti i campi per essere vicina alle necessità e alle criticità, anche a quelle del lavoro e dei giovani in particolare. Il lavoro vuol dire dignità per l’Uomo, e con questo percorso di orientamento, realizzato in collaborazione con il Progetto Policoro, speriamo di poter fornire uno strumento valido a chi oggi si barcamena alla ricerca di un’occupazione”.

Per iscriversi occorre inviare la propria candidatura tramite il modulo on line presente nel sito della Caritas di Salerno www.caritassalerno.it, oppure recarsi c/o Caritas diocesana in via Bastioni 4 a Salerno per compilare scheda di iscrizione.

Il termine iscrizione è fissato a Venerdì, 31 maggio 2019.

Per ulteriori info: tel. 089226000