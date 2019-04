Presentata a Palazzo di Città la X edizione di VinArte, da sabato 27 a domenica 5 maggio al Museo Diocesano.

Martedì 23 aprile, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della X edizione di VinArte, manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Salerno Attiva- Activa Civitas.

VinArte, manifestazione enoculturale ormai affermata, lega da sempre il vino all’arte in un imprescindibile connubio: due elementi in grado di raccontare il territorio nella sua interezza e magia. Dal 27 Aprile al 5 Maggio presso lo splendido Museo Diocesano, in Largo Plebiscito nel cuore di Salerno, sotto i riflettori, dunque, il Vino e l’Arte.

Come esponente del mondo dell’Arte, Omar Galliani, docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, che proporrà la mostra dal titolo “Sguardi” visitabile dal 27 Aprile al 31 Maggio. La personale è curata dal gallerista Giuseppe Benvenuto. Il percorso espositivo comprende una ventina di opere su tavola, alcune delle quali di dimensioni monumentali, realizzate dagli anni 90 ad oggi.

L’Associazione Colori Mediterranei allestirà una mostra fotografica dal titolo “Salerno at work”, che mira a rappresentare e valorizzare la città di Salerno nella sua quotidianità cogliendone i momenti più significativi ed espressivi. Presente anche il Liceo Artistico Sabatini Menna con una mostra di opere in ceramica realizzate dagli allievi e la mostra fotografica “Wild Life – incontri lungo il cammino nel Parco Nazionale D’Abruzzo”.

Si darà poi il via a laboratori e degustazioni di vini di rinomate cantine campane e nazionali, master class di vini bianchi e rossi. Non mancheranno esperienze sensoriali, laboratori di olio extravergine di oliva, laboratori di birra, show cooking, laboratori creativi e di autodifesa, proiezioni di filmati, presentazione di libri, musica jazz e musica celtica.

L’evento è patrocinato dal Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Vallo della Lucania, Coordinamento Regionale dei Distretti turistici della Campania.