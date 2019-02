Prende il via l’edizione 2019 del Gran Carnevale di Baronissi, evento unico e imperdibile della Valle dell’Irno con inizio Domenica 24.

È il 1995 che le timide maestranze artigianali delle singole associazioni fanno il loro ingresso da protagonista del Gran Carnevale di Baronissi, mettendo arte, passione e competenza a totale disposizione del ludico spasso carnevalesco. Con il tempo, i piccoli carretti sormontati da pupazzi, manichini e stracci, lasciano il posto ai primi carri allegorici dall’anima in ferro e il rivestimento di carta.

Quest’anno, per l’edizione del 2019, le associazioni dell’Ente Carnevale, e in particolar modo, i

Carristi, con il loro impegno e passione porteranno in scena cinque carri allegorici di seconda

categoria, oltre i carri ospiti di associazione dei territori limitrofi, di seguito l’Associazione e il

tema:

Associazione Alva (Aiello di Baronissi) – Tema: Ridateci la Gioconda;

Associazione Saragnano e contrade (Saragnano di Baronissi) – Tema: Far West;

Associazione Sogno e realtà (Baronissi) – Tema: Ma mi faccia il piacere;

Associazione Maria SS. delle Grazie (Sava di Baronissi) – Tema: Asterix e Obelix

Associazione Madre Maria Pia Notari (Capriglia di Pellezzano) – Tema: Toy Story, il mondo dei

giocattoli.

Non può mancare l’apertura dei festeggiamenti del Carnevale, l’emozionante Volo della

Colombina in Piazza della Repubblica che si terrà Domenica mattina, 24 Febbraio, alle ore 10.00 e seguirà la primissima sfilata dei carri allegorici.

Gli appuntamenti previsti sul territorio di Baronissi sono:

 Domenica 24 Febbraio 2019 – Mattina

 Sabato 2 Marzo 2019 – Serale

 Martedì 5 Marzo 2019 – Pomeriggio

Il programma della manifestazione carnevalesca va oltre i tre giorni previsti nel Comune di

Baronissi, infatti, la magia del Gran Carnevale di Baronissi è anche itinerante, toccherà diverse

tappe della provincia di Salerno (Pellezzano, Mercato S. Severino, Bracigliano e Battipaglia) e della provincia di Avellino (Solofra, Piano di Montoro e Borgo di Montoro).

Altro appuntamento imperdibile è la chiusura del Gran Carnevale di Baronissi con il Falò realizzato dall’Associazione A.S.D. Madre Terra, previsto Martedì 5 Marzo al termine della sfilata dei carri nel piazzale in adiacenza all’ufficio postale alla fine del Corso Garibaldi.

Per tenersi informati e aggiornati sulle varie sfilate, seguiteci sulla pagina facebook

Gran Carnevale di Baronissi >> https://bit.ly/2GFoxIm