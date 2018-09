Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, penultimo giorno dedicato agli scenari futuri nel Mediterraneo.

Si concentra sul Mediterraneo e sui suoi nuovi scenari il dibattito del penultimo giorno della XXXIV edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Venerdì 14 settembre a Oliveto Citra saranno presenti, tra gli altri, il presidente Svimez Adriano Giannola, il presidente della commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, l’onorevole Piero De Luca. E, per l’ultimo appuntamento del Bibliocafè, spazio al ricordo di Giancarlo Siani.

Si inizia a mezzogiorno in Piazza Garibaldi con l’incontro dal tema “Le strade della Mèhari. In viaggio con Giancarlo Siani”. Ospite sarà Paolo Miggiani, autore di “NA K14314. Le strade della Mèhari di Giancarlo Siani” (Alessandro Polidoro Editore). Coordina l’incontro Alessandro Polidoro. Alle 17 in piazza Monumento, protagonista dello “Smartcafè 018 – Giovani imprenditori si raccontano” sarà Luciana Delle Donne, che racconterà l’esperienza di Made in Carcere.

Alle 18.30, nell’auditorium provinciale, si terrà la tavola rotonda dal tema “Mediterraneo, nuovi scenari logistici. Porti, retroporti, Zone Economiche Speciali”. Ne discuteranno: Luca Cascone, presidente della Commissione Urbanistica, Lavori pubblici e Trasporti della Regione Campania; l’onorevole Pd Piero De Luca; Marcello Di Caterina, direttore generale Alis; Francesco Fimmanò, professore ordinario presso l’Università degli Studi del Molise, componente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, direttore scientifico dell’Università delle Camere di Commercio; Adriano Giannola, presidente SVIMEZ; Amedeo Lepore, professore ordinario Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Luiss Guido Carli; Andrea Prete, presidente Confindustria Salerno; Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Coordina il giornalista Emanuele Imperiali.

Alle 21.30, nella piazzetta Pino Daniele, spazio al Premio Demo d’Autore. Si esibirà il vincitore dei Demo Selection Days Samuel Pietrasanta.

