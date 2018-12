Premio Marcello Torre per l’impegno civile, lunedì 10 e martedì 11 a Pagani.

Torna l’appuntamento con il Premio Nazionale per l’Impegno Civile “Marcello Torre”, il

sindaco di Pagani assassinato dalla camorra la mattina dell’11 dicembre 1980.

Ricco il programma dell’iniziativa che, come ormai da consuetudine, si svolgerà in due

momenti, nei giorni 10 e 11 dicembre 2018.

Le celebrazioni per l’anniversario del 38° omicidio di Marcello Torre prenderanno il via

lunedì 10 dicembre, quando, alle ore 19.30, l’Auditorium Sant’Alfonso Maria de’

Liguori di Pagani ospiterà la messa in scena dello spettacolo “Le nostre storie. Viaggio

in Italia per conoscere chi lotta contro la criminalità organizzata”, tratto dallo spettacolo

teatrale “Dieci storie proprio così – Terzo atto” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

(ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Nella sua versione integrale, lo spettacolo

rappresenta una “ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e

reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale”

ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro. A seguire, un’intervista-dibattito con don Tonino Palmese,

Presidente della Fondazione Pol.I.S. della Regione Campania.

Le cerimonie proseguiranno martedì 11 dicembre.

A partire dalle ore 9.00, si terrà il

momento dedicato alle scuole del territorio, con la cerimonia di conferimento del

Premio Nazionale per l’Impegno Civile 2018 a Paolo Borrometi, giornalista e

Presidente di Articolo 21, e a Padre Alex Zanotelli, missionario combiniamo da una vita

impegnato per la pace e la giustizia sociale. Saranno inoltre consegnati un Attestato di

Merito a Emanuela Giordano e Giulia Minoli, curatrici dello spettacolo “Dieci storie

proprio così”, e Attestati alla Memoria di Michele Ciarlo, Antonio Landieri, Nicola

Nappo e Giuseppe Piani, tutti vittime innocenti della camorra. Sarà infine lanciata la

nuova edizione del Premio di Laurea “Avv. Marcello Torre”.

Alle 13.00, la deposizione dei fiori sul luogo del delitto in via Perone. Alle 18.00 infine

una Santa Messa in suffragio di Marcello Torre presso il Santuario della Madonna delle

Galline di via Striano.