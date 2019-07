Premio Charlot, serata finale sabato 27 con Enzo Decaro e Nathalie Caldonazzo, omaggio a Pino Daniele e Massimo Troisi.

Domani sera, 27 luglio 2019, ultimo appuntamento con la trentunesima edizione del Premio Charlot. All’Arena del Mare di Salerno, alle ore 21 (con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), il sipario si alzerà su una serata unica, ovvero un omaggio a MASSIMO TROISI E PINO DANIELE. Diretta di RADIO RAI TUTTA ITALIANA, coordinata e progettata da GIANMAURIZIO FODERARO, che sarà anche il presentatore della serata assieme a METIS DI MEO, sul palco si alterneranno diversi ospiti, come Vincenzo Purcaro Decaro, noto a tutti come ENZO DE CARO, attore, sceneggiatore e cabarettista italiano, esponente della nuova comicità napoletana (portata alla ribalta dal gruppo teatrale La Smorfia nella seconda metà degli anni settanta), assieme a Massimo Troisi e Lello Arena. Ed ancora NATHALIE CALDONAZZO, figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell, inizia la sua carriera come modella. Divenne famosa nella prima metà degli anni novanta per la sua relazione con Troisi, durata dal 1992 fino alla morte del comico partenopeo. Altro ospite molto atteso, l’attore abbruzzese LINO GUANCIALE, divenuto popolare ed amatissimo, soprattutto dal pubblico femminile per la sua partecipazione alla fiction “Che Dio Ci Aiuti” e “L’Allieva”. I momenti musicali della serata saranno affidati ad Emanuela Trane, conosciuta da tutti come DOLCENERA, ai MUSICANTI, al cantautore ANTONIO MAGGIO, vincitore nel 2013 del Festival di Sanremo giovani, e alla 25enne italo-francese GIORDANA Angi, arrivata seconda nell’ultima edizione del talent “Amici” di Maria De Filippi. Appassionata di Bob Dylan, di Mina e degli ACDC, si è fatta conoscere ed amare dal pubblico non solo delle giovanissime per il suo aspetto punk e per la sua sfrontatezza.