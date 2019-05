Premio Alfonso Grassi, il bando della XV edizione del Concorso Artistico Internazionale.

E’ rivolto a poeti, narratori, pittori, fotografi, pittori, scultori e ceramisti il bando del XV Concorso Internazionale “Premio Alfonso Grassi” di Salerno indetto dall’Accademia Internazionale d’Arte Cultura e Società intitolata all’indimenticato maestro del Novecento e presieduta dalla figlia, Raffaella Grassi. Tre sono le sezioni ed altrettante le tematiche previste dal bando, pubblicato sul sito dell’accademia di via Porta Elina a Salerno. Per la poesia potranno concorrere sia le composizioni in lingua che in vernacolo. I temi scelti per questa edizione sono diversi, con una straordinaria apertura anche ai linguaggi della contemporaneità alla base di una produzione artistica di oggi.

Il concorso è bandito dall’Accademia Internazionale d’Arte Cultura e Società “Alfonso Grassi”, con il patrocinio del Comune e dell’assessorato alla Pubblica Istruzione di Salerno. Tre sono le sezioni e tre le tematiche per questa edizione 2019: Poesia in Lingua e/o Vernacolo; Narrativa;

Arte Contemporanea con tre Tipologie: Pittura (con qualsiasi tecnica); Scultura / Ceramica; Fotografia. Per tutte le sezioni si può scegliere tra 3 tematiche. La prima intende ricordare il maestro del Novecento al quale è intitolato il Premio, nel ricordo del primo centenario della nascita del M° Alfonso Grassi -1918 /2018), i partecipanti potranno esprimersi anche con un’interpretazione personale di un’opera o poesia del M° Alfonso Grassi. La seconda tematica è

“Poesia ed Arte ai Giorni Nostri: tra il vero ed il falso, realtà ed interiorità, visibile ed invisibile”. La terza è aperta alla libera espressione dell’artista, con il tema che sceglierà opportuno. La data di Scadenza per la consegna dei plichi è entro – e non oltre – il 14 Giugno 2019. Tutti i lavori dovranno pervenire c/o la Sede Legale dell’Accademia “A. Grassi”, in Via Medaglie d’oro, 36 Salerno C.A.P. 84132), oppure essere consegnati a mano, dalle ore 16.30 alle 19.30 – dietro appuntamento – anche presso l’Accademia, secondo i giorni fissati nella programmazione Mensile (di Maggio e Giugno). La Partecipazione implica: la piena accettazione di tutte le clausole espresse nel Regolamento; Bando completo e domanda di iscrizione su: www.accademiagrassi.it – pagina Facebook Accademia Internazionale d’Arte & Cultura Alfonso Grassi. Per maggiori informazioni: 338 7581195 – 089 333903 –