Premiazione del XV Concorso d’arte “Alfonso Grassi” venerdì 5 a Palazzo di Città.

Poeti, narratori, pittori, fotografi, pittori, scultori e ceramisti venerdì 5 luglio, alle ore 16.30, si ritroveranno nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno per la premiazione del XV Concorso Internazionale “Premio Alfonso Grassi” di Salerno indetto dall’Accademia Internazionale d’Arte Cultura e Società intitolata all’indimenticato maestro del Novecento e presieduta dalla figlia, Raffaella Grassi. Quest’anno ricorre il trentaquattresimo anniversario della fondazione dell’Accademia. L’evento di venerdì pomeriggio rientra tra le iniziative solidali messe in campo per la costruzione del collegio femminile a Ngugo Ikeduru in Nigeria, intitolato proprio ad Alfonso Grassi. Dopo la realizzazione della scuola a Ibamba (Mugogo-Congo), l’Accademia Grassi prosegue così le sue attività filantropiche.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e del vice sindaco, Eva Avossa; seguiranno gli interventi di Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania; di Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno; di Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de’ Tirreni; dell’onorevole Alfonso Andria; dell’onorevole Guido Milanese; di Maria Rosaria Meo, consigliera della Consulta Femminile della Regione Campania; di Paki Memoli, consigliera della Provincia di Salerno; di Francesco De Piscopo, critico letterario; di Cristina Tafuri, critico d’arte, e di Cosmo Sallustio Salvemini, giornalista. Ospite d’onore sarà lo scultore Don Massimo Patroni Griffi, duca di Roscigno e di Sacco. Il saluto e la conduzione dell’evento saranno a cura di Raffaella Grassi. Presidente onorario della sezione Arte Contemporanea per questa edizione del premio è stato lo storico e critico d’arte, Gregorio Giorgio Grasso; presidente onorario della sezione poesia e narrativa, Francesco De Piscopo.

In scaletta venerdì pomeriggio sono previsti anche dei momenti musicali che saranno curati dai cantautori Mino Remoli e Vincenzo Pagliara; al violino ci sarà Vincenzo Merola ed al piano Raffaele Esposito. Negli spazi di Palazzo di Città sarà allestita la mostra con tutte le opere dei partecipanti.

Il quindicesimo Concorso Internazionale Premio Alfonso Grassi Città di Salerno è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Salerno – Assessorato alla Pubblica Istruzione, il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della Provincia di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni.