Premiato Concerto Bandistico Città di Minori domenica 5 all’Alba, a cura di Sal De Riso.

Domenica 5 agosto appuntamento all’alba a Minori con la banda musicale nel nuovo look dello sponsor Sal De Riso Costa d’Amalfi

Un piccolo gesto per incentivare l’amore per la musica in Costiera Amalfitana

La musica è di casa a Minori, non a caso risulta essere la città italiana che, per numero di abitanti, ha più musicisti, in erba ma anche maestri di Conservatorio. Dal prossimo 5 agosto, con una cerimonia che si terrà all’alba, allo scoccare delle 6, sul molo del centro della Costiera amalfitana, il “Premiato Concerto Bandistico Città di Minori” sfoggerà anche le nuove divise fornite dalla nostra azienda.

Un gesto dettato proprio dall’attenzione che Salvatore e Anna hanno verso l’arte e la cultura.

“Per la città di Minori quella della musica è davvero un’attività culturale importante” ha precisato Sal “questa tradizione per noi fa il paio con il valore delle altre tradizioni, quelle storiche, gastronomiche, turistiche”

Una storia quella della Banda di Minori lunga più di 155 anni, ed è per questo che abbiamo aderito con piacere alla richiesta del nuovo direttivo dell’associazione musicale “Edvard Grieg”, guidato dalla giovanissima Filomena Costa e composto da giovani “costaioli”, di “vestire a nuovo” con gusto e raffinatezza i componenti della banda musicale