Poste, interpellanza ad Olevano sul Tusciano per disservizi.

Il problema della corrispondenza postale per i residenti di Olevano sul Tusciano continua ad essere un serio problema.

Il reiterarsi di questi disservizi rappresenta motivo di grande tensione fra i cittadini, che si vedono spesso costretti a pagare more o interessi sulle bollette per via del mancato pagamento, se non addirittura l’interruzione dell’erogazione dei beni previsti, fra cui acqua, luce e gas.

I consiglieri di minoranza Michele Ciliberti, Giuseppina Pastorino e Giuseppina Fierro hanno chiesto ufficialmente al Sindaco, di istituire un tavolo tecnico per la risoluzione della problematica in questione, coinvolgendo i vari gruppi consiliari, le autorità competenti, nonché i vertici di Poste Italiane S.p.a. affinché si siedano al nostro tavolo e ci prospettino soluzioni immediate ad un problema che si ripete da troppo ed inspiegabile tempo.