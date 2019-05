Porto di Parole, tutto pronto per il gran finale di sabato 1.

Per il gran finale di “Porto di Parole – la bottega delle narrazioni differenti”, domani sera (sabato 1 giugno) a Salerno, ci saranno tutti gli ingredienti per suscitare la meraviglia di grandi e piccini. L’ingresso è gratuito. Si comincia alle 18 con l’aperitivo letterario in compagnia di Alfonso Amendola, Renato De Rosa, Enzo Maraio, Nino Savastano, Carmelo Stanziola e Gek Tessaro. Alle 18.45 Gianluca Gerlando Gentiluomo stupirà con il suo “Sale – Spectacle de cirque. Musique ed cordes d’amour”.

Alle 19.15 il Coro Pop di Salerno, diretto dal M° Ciro Caravano noto per essere uno dei cantanti ma anche produttore arrangiatore e direttore del gruppo vocale “Neri per caso” nonché direttore musicale di Mario Biondi, con il Coro Pop Junior ed il Coro Posidonia presenterà una straordinaria performance a cappella. Subito dopo ci sarà la premiazione dei disegni che hanno partecipato al contest “Porto di Parole”. Alle 20 ci sarà lo spettacolo itinerante “Hathi”, un grande elefante che cammina a ritmo della musica indù. Alle 20.30 occhi puntati sul teatro disegnato di Gek Tessaro con “Il circo delle nuvole”, selezionato tra i migliori 250 libri del mondo dalla Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera nel catalogo “The white Ravens 2008” . Alle 21.15 ci sarà la replica di Gianluca Gerlando Gentiluomo in “Sale” ed alle 21.45 gran finale con lo spettacolo di danza verticale dei Cafelulè.

È una Compagnia di danza contemporanea verticale fondata da giovani danzatori e performers che si dedicano alla ricerca di un dialogo differente con la gravità, di una nuova grammatica del movimento e di un modo unico di raccontare storie. Le coreografie valorizzano l’ambiente urbano e naturale trasformandolo in palcoscenico: lo spettatore alza lo sguardo e vive lo spazio nella sua inedita dimensione.

“Porto di Parole – la bottega delle narrazioni differenti” è organizzato da Saremo Alberi Libroteca con il contributo della Regione Campania, della Scabec, del Comune di Salerno, del Comune di Pontecagnano, Fondazione della Comunità Salernitana Onlus ed il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania – Commissione Pari Opportunità. La direzione artistica è firmata in collaborazione con Andrea Ballabio ed i Nuovi Scalzi. A Salerno (quartiere Santa Margherita) è stata allestita una “CittaStorie” dove la scienza incontra la storia, strizzando l’occhio alla geografia senza dimenticare la matematica, la fisica, l’astronomia ed ovviamente la fantasia per il più grande gioco dedicato alle parole. La mattina i bambini ed i ragazzi delle scuole (oltre 1000) sono stati coinvolti in una competizione che s’ispira alla formula di “giochi senza frontiere” per poi incontrare scrittori e sperimentarsi nei laboratori didattici e ludici. Proprio come in un villaggio fantastico ci sono piccole piazze e strade a tema con tanto di cartelli stradali per indicare la direzione giusta. Nove gli autori ospiti quest’anno: Sabrina Rondinelli, Roberta Della Fera, Daniele Nicastro, Christian Hill, Andrea Pau, Eleonora Fornasari, Monica Bauleo, Anna Laera e Tiziana Musumeci.

REGALASTORIE Raccontare storie da regalare a chi ha voglia di ascoltare. Per la 3 giorni di Porto di Parole 20 tra mamme, insegnanti e nonni hanno dato voce e fiabe e favole da leggere in compagnia. Dei veri e propri Regalastorie, come hanno deciso di chiamarsi. Leggere per comunicare, leggere per entrare nello sconfinato mondo della creatività che i libri riescono a tracciare parola dopo parola.

Tutte le info ed i dettagli dell’iniziativa sono sulla pagina facebook www.facebook.com/salernoportodiparole e sul sito internet www.portodiparole.com