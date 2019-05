Porto di Parole, si inizia giovedì 30 a Santa Margherita con le Sculture di Luce di Andrea Bisconti e la Trilogia di Oscar Wilde con Oreste Castagna e Ciro Caravano.

Grandi architetture di luce saranno scolpite sulla facciata della chiesa di Santa Margherita a Salerno (le cui origini vengono fatte risalire al 1200), per la prima giornata di Porto di Parole, l’evento dedicato alla lettura ed alle narrazioni differenti. Un’esperienza immersiva ed iperreale sarà quella che Andrea Bisconti proporrà domani (giovedì 30 maggio 2019), dalle 20.40, nel villaggio che quest’anno ha come titolo “Cittàstorie”. L’ingresso della chiesa si trasformerà in una gigantesca tela sulla quale saranno costruite scenografie virtuali in HD. Tra le forme e gli elementi presenti sulla superficie saranno proiettate anche le parole tratte dal decalogo “Parole in ordine” della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Un monito per grandi e piccini sul loro buon uso, sia nella vita reale che virtuale. Bisconti è motion designer & media artist, fondatore dello studio svizzero “Immersive media”, è autore di numerose video installazioni site-specific e progetti audiovisivi in tutta Europa; tra le collaborazioni più significative il Bethanien kunstlerhaus di Berlino, l’Orchestra stabile di Arezzo, la compagnia marsigliese Onirykon, Seat, Maserati, Rai ed XFactor Italia.

A tagliare il nastro della settima edizione domani mattina giovedì 30 , dalle ore 9.00 alle ore 12.30, ci sarà l’incontro-festa con due autrici Roberta della Fera (“Cristalli” è il suo romanzo di esordio) e Sabrina Rondinelli (per le Edizioni EL ha pubblicato “Camminare correre volare” e “La nostra prima volta”). Il pomeriggio il villaggio aprirà i battenti alle ore 18.00: ad accogliere grandi e piccini ci sarà Oreste Castagna con il suo spettacolo “Trilogia di Oscar Wilde”, composta da “Un principe felice”, “L’usignolo e la rosa”, “il Gigante Egoista”. Sarà accompagnato al pianoforte dal M° Ciro Caravano. Oreste Castagna racconterà con la tecnica del Cantastorie una nuova visione della pace, dell’accettazione, dell’amore e una nuova visione letteraria e sociale del mondo. A seguire, come in un flusso di emozioni continue alle 20.30 ci sarà il decoro del grande Albero della Pace.

L’evento è organizzato da Saremo Alberi Libroteca con il contributo della Regione Campania, della Scabec, del Comune di Salerno, del Comune di Pontecagnano, Fondazione della Comunità Salernitana Onlus ed il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania – Commissione Pari Opportunità. La direzione artistica è firmata in collaborazione con Andrea Ballabio ed i Nuovi Scalzi. Dal 30 maggio al 1 giugno 2019 a Salerno (quartiere Santa Margherita) sarà allestita una “CittaStorie” dove la scienza incontrerà la storia, strizzando l’occhio alla geografia senza dimenticare la matematica, la fisica, l’astronomia ed ovviamente la fantasia per il più grande gioco dedicato alle parole. La mattina i bambini ed i ragazzi delle scuole (oltre 1000) saranno coinvolti in una competizione che s’ispira alla formula di “giochi senza frontiere” per poi incontrare scrittori e sperimentarsi nei laboratori didattici e ludici. Nove sono gli autori ospiti quest’anno: Sabrina Rondinelli, Roberta Della Fera, Daniele Nicastro, Christian Hill, Andrea Pau, Eleonora Fornasari, Monica Bauleo, Anna Laera e Tiziana Musumeci. Per la 3 giorni di Porto di Parole mamme, insegnanti e nonni daranno voce e fiabe e favole da leggere in compagnia. Un percorso iniziato già all’inizio dell’anno e che ha “formato” dei veri e proprie Regalastorie, come hanno deciso di chiamarsi.

Tutte le info ed i dettagli dell’iniziativa sono sulla pagina facebook www.facebook.com/salernoportodiparole e sul sito internet www.portodiparole.com.