Porto di Parole – La bottega delle narrazioni differenti, presentazione lunedì 20 a Palazzo di Città.

Lunedì 20 maggio 2019, alle ore 10.30, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno si presenta la settima edizione di “Porto di Parole – La bottega delle narrazioni differenti”. “La Cittastorie” è il tema scelto quest’anno e che farà da file rouge dei tanti eventi in calendario dal 30 maggio al 1 giugno.

A firmare l’ideazione e l’organizzazione di quello che è l’appuntamento campano dedicato ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti ed alle famiglie è Saremo Alberi Libroteca con il contributo della Regione Campania, della Scabec, del Comune di Salerno, del Comune di Pontecagnano, della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus ed il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania – Commissione Pari Opportunità. La direzione artistica è firmata in collaborazione con Andrea Ballabio ed i Nuovi Scalzi. Tutte le info ed i dettagli dell’iniziativa sono sulla pagina facebook www.facebook.com/salernoportodiparole e sul sito internet www.portodiparole.com.

Per tre giorni (dal 30 maggio al 1 giugno) l’area pedonale del quartiere Santa Margherita a Salerno ospiterà laboratori, spettacoli, narrazioni e macchine sceniche dando vita ad una fantastica “Cittastorie”. Saranno le parole al centro di quello che si preannuncia come un vero e proprio villaggio dei racconti. La mattina saranno gli studenti a cimentarsi con il grande gioco delle narrazioni. Dalle 19 e fino alle 23 ci sarà una no stop di spettacoli ed eventi.

All’incontro con la stampa interverranno Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno; Nino Savastano, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno; Vincenzo Aliberti e Renato De Rosa, rispettivamente presidente e vice presidente di Saremo Alberi.