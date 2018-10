Ponteween, mercoledì 31 a Pontecagnano.

Si terrà il 31 ottobre a partire dalle ore 17:00 a Pontecagnano Faiano, Ponteween. L’iniziativa, ideata dall’agenzia di comunicazione Ok Comunicare, nasce per promuovere il commercio locale, coinvolgendo la popolazione con la distribuzione di volantini contenenti offerte commerciali e gadgets.

Protagonisti dell’evento, il pubblico che potrà anche utilizzare il Photobooth per scattare foto con i personaggi vestiti a tema, che concluderanno la serata in pizzeria. Durante il pomeriggio saranno effettuate anche dirette Live su Facebook e riprese video. Oltre alla possibilità di seguire la pagina Facebook e richiedere l’iscrizione al gruppo, sarà possibile richiedere l’iscrizione al gruppo whatsapp inerente, inviando direttamente un messaggio al numero 3472907980.

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di coniugare pubblicità tradizionale e virtuale, sulla scia di Natale 3.0, la cui seconda edizione si terrà il 20 dicembre prossimo.

Sono più di 20, tra esercenti, associazioni e liberi professionisti, ad aver sposato l’idea aderendo all’iniziativa. Ponteween è solo una delle iniziative, messe in campo per stimolare la voglia di vivere il proprio territorio, rivolgendosi ai negozi di quartiere, usufruendo dell’offerta culturale del territorio, scegliendo di trascorrere il proprio tempo libero in città: dalla colazione all’aperitivo, dallo shopping allo sport. Diverse le categorie merceologiche alle quali appartengono le attività che hanno deciso di promuoversi.

Soddisfatta di questa prima fase l’organizzatrice Angela Casale, titolare dell’agenzia di comunicazione Ok Comunicare che afferma: “In questo momento storico, avere un’attività commerciale è una sfida quotidiana. L’offerta impellente tra i centri commerciali a noi vicini e gli acquisti on line, minano seriamente la sopravvivenza dei negozi di quartiere. Riscoprire il territorio, vivendolo e decidendo di investire dove si vive, dovrebbe essere un dovere. L’offerta locale è valida e invito a quanti non partecipano attivamente, a provare almeno una volta a soddisfare le proprie esigenze senza recarsi altrove. Ponteween è una sfida, che intendo vincere insieme a quanti mi stanno sostenendo nell’organizzazione e a chi ha deciso di crederci. La soddisfazione dei clienti è da sempre una mia priorità. L’appuntamento dopo il 31 pomeriggio è per il 20 dicembre con la seconda edizione di Natale 3.0”.

Hanno aderito all’iniziativa: Alimentari Martucciello da Peppino; Andrea Martucciello, Broker di Assicurazioni; Associazione Culturale Insieme, Bellizzi; Cavallaro Calzature; Cornici Artes; El Paso Doble, School Dance and Fitness; Enzo D’Amato, Parrucchiere per Donna; Fasulo Pet Food; Gieffe Building; Giocolandia; Golden Goal; HD Fitness; Jenny’s Bar; Intimo Giannattasio; Il Sogno di Vincenzo e Maria, Bed and Breakfast; I Piaceri della Carne; Juan O’ Barbier; Lucia Giuliano, Salerno Energia Vendite; Marcello Massa, Medico Veterinario Esperto in Comportamento; Playmatica; Pizzeria-Rosticceria, O’Mascalzon; Speciale Natale; Shopping a Pontecagnano Faiano, community; Woodstock, Consulenza Immobiliare.