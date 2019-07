Pollino Music Festival, dal 2 al 4 agosto al San Severino Lucano.

Dal 2 al 4 agosto 2019, a San Severino Lucano (Potenza), torna il Pollino Music Festival: 24a

edizione per un appuntamento che si conferma importante per la musica in Basilicata e in tutto il Sud Italia. La location sarà quella inaugurata nell’edizione 2017 ovvero l’area campeggio di Mezzana Salice (San Severino Lucano, PZ), situata sul percorso che conduce alle vette del Parco Nazionale del Pollino.

Venerdì 2 agosto

Ad aprire la 24a edizione del PMF saranno gli I Hate My Village, super-gruppo che include alcuni tra i musicisti più influenti del panorama italiano. Il progetto nasce dall’incontro tra Fabio

Rondanini alla batteria (Calibro 35/Afterhours) e Adriano Viterbini alla chitarra (Bud Spencer

Blues Explosion e molti altri) accomunati dalla passione per la musica africana e dal voler dare

voce alla loro ricerca del “groove perfetto”. Ai due si uniscono Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e ne nasce l’omonimo album ristampato ben cinque volte e seguito da un tour che ha collezionato numerosi sold out.

Seguiranno i co-headliners Tre Allegri Ragazzi Morti, storica formazione che farà tappa al PMF

per il tour estivo de Il sindacato dei sogni, l’ultimo disco arrivato a tre anni dal precedente e

pubblicato da La Tempesta, l’etichetta indipendente fondata dai Tre Allegri. L’album rimette al

centro del sound l’incontro musicale tra Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni e il live sarà l’occasione giusta per dare spazio alle nuove canzoni ma anche per riproporre le tracce più amate scritte in questi anni dal trio.

Sabato 3 agosto

Ad accendere il pubblico del PMF nella seconda giornata saranno i Coma_Cose, il duo del

momento, progetto musicale sempre più in ascesa che sta rivoluzionando la concezione del rap e del pop. Fausto Lama e California (Coma_Cose) saranno in Basilicata per una delle tappe del tour realizzato da Asian Fake e Vertigo, in media partnership con Radio Deejay, presentando il disco d’esordio Hype Aura (Asian Fake), un crossover di generi, che integra rap e pop, musica elettronica e sonorità downtempo, psichedelie beatleasiane e post punk, includendo citazioni dal cantautorato italiano classico e conservando l’immediatezza del linguaggio rap.

A salire sul palco sarà poi Popoulus, noto dj e producer salentino, la cui elettronica contaminata e mediterranea si è fatta strada in tutta Europa. Ha esordito per la berlinese Morr Music, è autore di jingle televisivi e colonne sonore, sound designer per il web, musei e sfilate di moda e sabato 3 agosto farà danzare il pubblico sotto le stelle del PMF.

Domenica 4 agosto

In equilibrio fra trap, melodia e rap, a chiudere l’edizione 2019 del PMF sarà Franco126, uno

degli artisti italiani più apprezzati e ascoltati del momento. Il suo esordio solista, con il disco

Stanza Singola (Bomba Dischi/Universal) continua a raccogliere consensi confermandosi uno dei migliori dischi italiani di questa prima parte del 2019. Merito di uno stile credibile ed efficace che ha trovato naturale seguito anche durante i concerti, accolti con una serie di sold out nei principali club italiani.

———

La musica, l’intimità, la wilderness. Al Pollino Music Festival la musica è importante, ma lo è

anche la condivisione, la vicinanza tra la persone e l’immersione nella natura. Protetti dalle

montagne e coccolati dall’aria fresca, tra Bosco Magnano e il belvedere del Santuario della

Madonna del Pollino, al PMF spesso la distanza tra gli artisti, la gente e i campeggiatori, quasi si annulla e ci si può ritrovare a giocare a calcetto con uno dei propri beniamini, piuttosto che a ballare fino all’alba su un dj set improvvisato da uno degli headliners. Nell’attesa dei concerti si può partecipare alle escursioni gratuite in montagna accompagnati da guide qualificate o cogliere l’occasione per fare un giro sulla giostra panoramica di Carsten Höller, con la sua magica vista sul Massiccio del Pollino.

Chi vuol vivere il festival in completo relax, invece, può optare per una comoda passeggiata fino al vicinissimo torrente Frido o nel borgo di Mezzana Salice.

Per invitare la gente a vivere quest’esperienza al completo, incontrando la musica, ma anche la natura incontaminata e l’atmosfera intima che il festival può regalare, il PMF ha fissato, anche quest’anno, un costo ragionevole sia per i biglietti dei singoli concerti che per l’abbonamento. Ci saranno anche delle offerte early bird che consentiranno di accedere alle serate ad un prezzo ridotto. Biglietti, navette e abbonamenti early bird sono disponibili sul circuito Postoriservato.it fino ad esaurimento disponibilità.

Quest’anno, inoltre, si potrà acquistare contestualmente sia il biglietto per il festival che quello

per il servizio navetta: come nelle precedenti edizioni, infatti, saranno previste delle navette

in partenza da diverse località della Basilicata, sopperendo alla carenza di collegamenti e in

funzione della sostenibilità ambientale dell’evento. Come sempre il campeggio sarà gratuito e

riservato agli abbonati previa prenotazione.

Il Pollino Music Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Multietnica di Potenza che

ne cura la progettazione e la direzione artistica e che è riuscita, in 23 anni a far circuitare in

Basilicata produzioni musicali di rilevanza nazionale e internazionale. Il Festival si svolge in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Severino Lucano ed è co-

finanziato dall’Ente Parco Nazionale del Pollino e dalla Regione Basilicata, nell’ambito delle azioni volte a potenziare il sistema lucano di offerta turistica, culturale e di spettacolo.

Le precedenti edizioni: dal 1996 al 2018, il Pollino Music festival ha presentato più di 200

concerti, includendo sempre personalità di primissimo piano nel panorama musicale

contemporaneo: Asian Dub Foundation, Subsonica, Gogol Bordello, Avion Travel, Caparezza, Sud Sound System, Africa Unite, Afterhours, Linea 77, Marlene Kuntz, Modena City Ramblers, One Dimensional Man, The Hormonauts, Giuliano Palma & Bluebeaters, Il Teatro degli Orrori,

Nobraino, Smoke, Zoe, Mad Professor, Bisca, Baustelle, Roy Paci, Daniele Sepe, Bandabardò,

Mau Mau, Tre Allegri Ragazzi Morti, Verdena, Morgan Heritage, Edoardo Bennato, Agricantus,

Almamegretta, Assalti Frontali, Eugenio Bennato, Capone, Junior Delgado, Teresa De Sio, Daniele Silvestri, Folkabbestia, Antonio Infantino, Inti-Illimani, Orchestra di Piazza Vittorio, Krikka Reggae, Bud Spencer Blues Explosion, Dente, A Toys Orchestra, Mama Marjas, 99 Posse, The Skatalites, Niccolò Fabi, Levante, Cosmo, Motta.

Negli anni il festival è diventato un atteso momento di aggregazione, registrando la

partecipazione di oltre 150.000 spettatori interessati alla musica, ma anche alle risorse del

territorio e ha generato anche una tangibile opera di promozione del Parco Nazionale del Pollino e della Basilicata. Il PMF dà infatti la possibilità di apprezzare le peculiarità dell’area lucana del Parco: dai percorsi d’alta quota all’artigianato, dalla gastronomia all’ospitalità, dai prodotti agroalimentari ai paesaggi mozzafiato.

POLLINO MUSIC FESTIVAL, 2-3-4 AGOSTO 2019, SAN SEVERINO LUCANO (PZ)

ABBONAMENTI

€ 28,00 + 2,90 (early bird)

€ 35,00 + 3,60 (prezzo pieno)

BIGLIETTI SINGOLI

Venerdì 2 Agosto (I Hate My Village + Tre Allegri Ragazzi Morti + more tba)

€ 8,00 + 1,00 (early bird)

€ 10,00 + 1,50 (prezzo pieno)

Sabato 3 Agosto (Coma _ Cose + Populous)

13,00 + 1,50 (early bird)

€ 15,00 + 2,00 (prezzo pieno)

Domenica 4 Agosto (Franco 126 + more tba)

€ 13,00 + 1,50 (early bird)

€ 15,00 + 2,00 (prezzo pieno)

NAVETTE

€ 17,00 (early bird tratta Metaponto-Policoro)

€ 22,00 (prezzo pieno tratta Metaponto-Policoro)

€ 22,00 (early bird tratta Potenza-Matera)

€ 27,00 (prezzo pieno tratta Potenza-Matera)

CAMPEGGIO

Gratuito e riservato agli abbonati previa prenotazione.

Tutte le indicazioni su come arrivare al Pollino Music Festival in auto (dall’Autostrada Salerno

Reggio Calabria o dalla SS 106 Ionica), in autobus o con le navette dedicate, sono sul sito

www.pollinomusicfestival.it

Info: www.pollinomusicfestival.it; info@pollinomusicfestival.it

Facebook: facebook.com/pollinomusicfestival/

Instagram: instagram.com/pollinomusicfestival/

Ufficio stampa: Libellula Music

mariagrazia@libellulamusic.it – 349 695 8300

paola@libellulamusic.it – 331 973 8069