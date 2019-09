Picasso e l’Africa: alle origini della forma. Omaggio a Ugo Marano a Cetara, finissage domenica 15.

Voluta dalla Regione Campania, promossa e organizzata da Scabec, in collaborazione con il Comune di Cetara, domenica 15 Settembre, in occasione del finissage della mostra “Picasso e l’Africa: alle origini della forma. Omaggio a Ugo Marano”, è in programma un Curator’s Tour, insieme al curatore Marco Alfano, con agli artisti Christian Leperino, Sergio Scognamiglio e Stefania Mazzola ed il collezionista Mino Sorvillo.

Saranno tre i turni di visita, alle 19.00, 19:45 e 20:30, per rivivere il genio di Pablo Picasso nel percorso dedicato alle sue opere in ceramica e alle sue opere grafiche, in un parallelo con l’arte africana e i lavori dell’artista cetarese Ugo Marano, ad essa ispirati.

Il Curator’s Tour consentirà ai visitatori di guardare la mostra sotto un’altra luce, attraverso la guida di chi l’ha progettata, con informazioni di prima mano, curiosità e approfondimenti interessanti sul lavoro svolto.

A partire dalle 21:00, si svolgerà l’evento di chiusura aperto al pubblico, a ingresso libero, con aperitivo in terrazza.

E’ possibile prenotarsi al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-picasso-e-lafrica-alle-origini-della-forma-curators-tour-72357133133

Il Curator’s Tour è compreso nel prezzo del biglietto di 3 euro, acquistabile presso il botteghino, prima dell’inizio della visita.