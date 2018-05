Piano Nazionale IMPRESA 4.0, mercoledì 30 alla Camera di Commercio.

Dopo il primo incontro di venerdì 25 maggio scorso e di giovedì 24 maggio con il workshop di approfondimento riservato alle imprese coinvolte direttamente o indirettamente nelle filiere del “agrifood” in collaborazione con il team di ricerca RuralHAck, mercoledì 30 maggio si conclude la presentazione del “Piano Nazionale IMPRESA 4.0”.

Presso la sede camerale di Via Gen. Clark 19 a Salerno dalle ore 10.30, si concluderà l’illustrazione del “Piano Nazionale IMPRESA 4.0” e degli strumenti per sostenere e rilanciare la competitività delle imprese italiane attraverso programmi di investimento e di innovazione digitale e per contestualizzare le tecnologie abilitanti 4.0 per le esigenze delle imprese locali.

Mercoledì 30 maggio si parlerà di artigianato di qualità in collaborazione con il Centro di Artigianato Digitale. Durante i workshop specifici saranno presentati e discussi coi presenti gli ambiti di utilizzo delle tecnologie 4.0 per tutti gli operatori della filiera e saranno individuati imprese singole e gruppi di imprese che intendono partecipare al bando per il voucher che potranno beneficiare di una consulenza personalizzata per l’introduzione dell’innovazione digitale nei propri specifici processi aziendali.

Anche mercoledì il seminario sarà coordinato dal professor Alex Giordano, pioniere italiano della rete già fondatore di Ninjamarketing e del metodo di Etnografia Digitale, docente dell’Università Federico II° di Napoli e responsabile del laboratorio “Societing4.0 – Digital Transformation ed Impresa 4.0” e che sarà supportato da un team di Digital Promoter che prenderanno contatto con le imprese per la fase di audit approfondito relativa alla valutazione della propria maturità digitale 4.0.

“Le nuove tecnologie comprese nel concetto di “industria 4.0”- Big Data, manifattura computerizzata, intelligenza artificiale, etc. – si diffondono rapidamente, ma allo stesso tempo siamo bloccati in un periodo di stasi economica che pare non aver fine. Oggi la vera sfida per il sud è quella di “ammaestrare” le tecnologie per i nostri scopi, piegandole alle esigenze delle piccole, medie e micro imprese dei nostri territori” ha precisato il professor Alex Giordano.

Nel corso del seminario saranno anche presentati i servizi offerti alle imprese dal PID – Punto Impresa Digitale, istituito dalla Camera di commercio per:

diffondere la conoscenza sulle tecnologie ed i vantaggi di Industria 4.0;

offrire assistenza, orientamento e formazione sull’innovazione digitale;

illustrare le opportunità d’investimento connesse a Industria 4.0, offrendo un supporto nella scelta degli investimenti e degli incentivi.

Il progetto PIDMed, realizzato dalla Camera di commercio di Salerno congiuntamente alla Camera di Commercio di Caserta dopo aver predisposto un protocollo d’intesa con l’Università Federico II°di Napoli, è finalizzato a sostenere le imprese locali ad entrare nell’ecosistema innovativo 4.0 partendo dai loro reali bisogni ed esigenze.

Le attività di previste dal protocollo del progetto PIDMED prevedono la realizzazione di diversi seminari informativi per intensificare le azioni di informazione qualificata e di promozione delle opportunità che il Piano Nazionale Impresa 4.0 rende disponibili per le imprese del territorio che intendono innovare i loro processi aziendali.