Percorso di avvicinamento al vino, 5 appuntamenti a partire da mercoledì 17.

Interessanti prospettive per i cultori del vino e per i semplici curiosi che intendono approcciarsi al mondo dell’enologia.

Nel cuore di Salerno, l’accogliente Osteria Canali traccerà le tappe del “Percorso di avvicinamento al vino” con certificazione AIS (Associazione Italiana Sommelier) organizzato da Mestieri e Sapori, Agenzia di Comunicazione & Event Planner molto attiva sul fronte delle kermesse a carattere eno-gastronomico.

Lungo un percorso di 5 incontri teorico-pratici, fra il 17 Gennaio e il 14 Febbraio 2018, i partecipanti, “accompagnati” da un esperto e qualificato sommelier AIS, impareranno a conoscere le caratteristiche salienti di un buon vino, le diverse sfumature dei vitigni più rinomati nel panorama eno-geografico nostrano, gli abbinamenti gastronomici più indovinati e le principali tecniche di degustazione. Ogni dialogo durerà circa 2 ore e sarà caratterizzato dalla degustazione guidata di 3 vini; chi vorrà, potrà fermarsi a cena in Osteria per apprezzare piatti particolari abbinati ai vini degustati. In occasione dell’appuntamento conclusivo, in cui verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, verranno “toccati con mano” i concetti acquisiti, visitando un’azienda vinicola (con possibilità di pranzo in ristorante).

Informazioni ai numeri 3298467807-3456150238. Per partecipare al “Percorso” è obbligatoria la prenotazione.

https://www.facebook.com/events/1779718752098085/