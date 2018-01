Percorsi salutistici, presentazione lunedì 15 a Vietri.

Sarà presentato presso il Cafè Pasticceria Russo di Vietri sul Mare, lunedì 15 gennaio alle 18:00 “Percorsi salutistici”, il progetto realizzato dalla collaborazione fra la pasticceria Russo stessa e l’Accademia di Pasticceria e del buon gusto Mediterraneo “Antonio Pirpan”, che mira a far conoscere ed apprezzare l’arte bianca salutistica attraverso il gusto, il tatto, l’olfatto, fra tradizione e innovazione, attraverso corsi e attività nel sociale, ospitalità e colori nella splendida cornice di Vietri sul Mare porta della Divina Costa.

“Il progetto “Percorsi Salutistici” vedrà sin dai primi passi uno sviluppo, nell’ambito territoriale della Costiera, dell’arte bianca declinata nella versione salutistica, che consente la degustazione di un dolce a tutti, in quanto prodotto tenendo conto delle diverse intolleranze alimentari, delle patologie metaboliche e delle abitudini alimentari, delle nuove scelte etiche. – ha spiegato con orgoglio il Maestro Pasticciere, Fulvio Russo, presidente dell’accademia “A. Pirpan”- L’arte bianca salutistica è il frutto di studi sugli alimenti, sulle molecole. Il percorso vedrà affiancati tanti organi scientifici con cui si avvieranno altre sperimentazioni e si raggiungeranno risultati all’avanguardia in tale settore”.

Durante la serata parteciperanno autorità del mondo della politica, Franco Picarone, presidente commissione Bilancio della Regione Campania, l’onorevole Anna Petrone, e l’amministrazione comunale, medici, Lucio Ronca, presidente provinciale della CNA, esponenti dell’Università degli studi di Salerno, Rosa Oro, Direttrice AFP del Corso di Laurea in Ostetricia – Dipartimento di Medicina “Scuola Medica Salernitana, Maria Costantino, specialista in idrologia, Presidente della Associazione F.I.R.S. Thermae e docente del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, Enzo Landolfi, giornalista e scrittore.

A far da padrino alla manifestazione il maestro pasticciere Palmiro Russo, noto pasticciere di livello nazionale.

“Percorsi Salutistici è un progetto che avrà dei grandi risvolti nell’ambito del Marketing territoriale che vedrà Vietri sul Mare conosciuta per l’arte bianca in ambito salutistico, divenendo polo attrattivo per un turismo di qualità. Ha spiegato Ferdinando Russo, proprietario del Cafè Pasticceria Russo.

La manifestazione verrà arricchita dalla presenza degli albergatori, ristoratori, responsabili B&B, e della proloco di Vietri.

Alla fine della serata ci sarà la presentazione e la degustazione di un dolce dedicato a Vietri creato con i prodotti della costiera Amalfitana.