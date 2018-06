Passione materica, Raffaele Ferrante espone al Marte di Cava.

La splendida location del MARTE di Cava de’ Tirreni ospiterà dal 10 al 24 giugno la personale dell’artista Raffaele Ferrante dal titolo “Passione materica”. L’artista è anche noto come comico dell’esilarante trio partenopeo “I Ditelo Voi” del programma televisivo RAI “Made in Sud”. La mostra è curata da Augusto Ozzella, patrocinata dal Comune di Cava de’ Tirreni ed è organizzata dalle Associazioni Culturali Cosmoart di Benevento e Avalon Arte di Salerno.

L’inaugurazione, prevista il 10 giugno alle ore 19.30, sarà impreziosita dalla partecipazione di tanti colleghi artisti. Ad accompagnare l’artista, Laura Tresa, moglie di Raffaele e top model partenopea, ex primadonna del “Bagaglino”, spintarella di “Beato tra le donne” e ballerina di Ciao Darwin.

L’esposizione offre al visitatore un corpus di circa 25 opere, che descrive minuziosamente i linguaggi e i temi cari all’artista e comprende un nucleo di lavori inediti.

Il fascino della materia, applicato su tela, ha portato Ferrante, nel corso del tempo, ad appassionarsi ad artisti come Pollock, Basquiat, Renoir e Picasso. La passione per il disegno, invece, gli ha fatto apprezzare i grandi maestri del fumetto come i mitici Troiani e Manara.

Ferrante, attento sperimentatore, spazia dall’utilizzo dei colori ad olio, alla lucentezza e pastosità degli smalti, agli acrilici, amati particolarmente dall’artista per la loro “rapidità”.

Il curatore della mostra Augusto Ozzella afferma: “L’artista, da come si evince soprattutto nelle opere inedite, è estremamente attento alla ricerca psicologica, sonda l’inconscio e attraverso un personalissimo codice cromatico e simbolico traduce le pulsioni, gli istinti e compie un viaggio senza tempo che connette passato e presente”.

Infatti è lo stesso artista a sostenere che: “Forse il teatro, forse il fumetto, forse l’amore e forse mio padre. Ritengo la pittura la forma d’arte più silenziosa e incisiva nelle sue infinite rappresentazioni. Essa vista nella sua immagine classica, attraverso la tela, ci permette di guardare la finestra che si affaccia sui più disparati mondi, evadendo il tempo, le epoche e gli uomini. La percezione e il sentimento si fondono in un unico momento per lo spettatore, mentre l’artista passa dal momento focale profondo al distacco completo fino all’appagamento, fino alla sua giusta conclusione. La passione e la materia coesistono nell’atto artistico come elementi trainanti del viaggio immaginario che dà vita all’opera, lasciando spazio alle esperienze dell’artista. Nel mio caso il racconto di anni passati tra il teatro, la passione (fin da tenera età) per il fumetto, l’amore per la famiglia e la mia donna, la costante e sempre viva comunicazione con mio padre, si intuisce nelle tele attraverso la comprensione dell’uso della materia, la scelta delle tele e dei soggetti. A volte credo che durante la creazione di un’opera io uso l’intuito, e il pensiero lo lascio alla materia”.

Al MARTE, già noto per le sue esposizioni uniche e per aver portato miti nel sud Italia, sarà possibile visitare anche la mostra “Andy Warhol. Pop revolution”, composta da ben 46 opere dell’artista. Oltre alle più famose, però, ci saranno anche esperimenti digitali inediti di Warhol e le opere degli artisti Tomoko Nagao, Mr Savethewall, Takashi Murakami e Marco Lodola. Fiore all’occhiello, infine, saranno le opere di Keith Haring, direttamente dalla sua collezione privata.

Coordinate mostra

Titolo Raffaele Ferrante. Passione materica

A cura di Augusto Ozzella

Sede MARTE – C.so Umberto I, 137 84013 – Cava de Tirreni (SA)

Date 10-24 giugno 2018

Inaugurazione Domenica 10 giugno 2018 – ore 19:30

Orari 10:00-13:00 / 17:00-20:00

Ingresso libero

Per info e contatti:

Associazione culturale Cosmoart

info@associazioneculturalecosmoart.com

www.associazionecosmoart.com

Associazione culturale Avalon

info@avalonarte.com

www.avalonarte.com