Pasquetta, i siti della Soprintendenza aperti.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione del prossimo LUNEDI’ IN ALBIS (22 aprile 2019) e per tutto il periodo pasquale ha organizzato, con la partecipazione di Comuni, Province, Diocesi e Associazioni del territorio, il calendario delle aperture straordinarie di musei e aree archeologiche a Salerno e Avellino.

S A L E R N O C I T T A’

SALERNO

Complesso Monumentale San Pietro a Corte Ingresso gratuito

Apertura Cappella Palatina a cura del Gruppo Archeologico e Confraternita S. Stefano

Pasqua 21 aprile 10.00 / 13.00



Apertura Ipogeo e Cappella Sant’Anna a cura della Soprintendenza Abap

Lunedì in Albis 22 aprile 10.00 /19.00

Festa Liberazione 25 aprile 10.00 / 19.00

SALERNO

Museo Diocesano – P.zza Plebiscito Ingresso 2 euro, ridotto 1 euro

Domenica Pasqua 21 aprile 9.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00 (apertura a cura della Diocesi di Salerno)

Lunedì in Albis 22 aprile 9.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00



SALERNO

Duomo – Cattedrale San Matteo. Ingresso gratuito

(apertura a cura della Diocesi di Salerno)

Domenica Pasqua 21 aprile 09.00 / 20.00

Lunedì in Albis 22 aprile 09.00 / 20.00

Festa Liberazione 25 aprile 09.00 / 20.00

Festa Lavoratori 1 maggio 09.00 / 20.00



SALERNO

Giardino della Minerva Ingresso 3 euro, ridotto 1,5 euro

Domenica Pasqua 21 aprile 9.30 / 19.00

Lunedì in Albis 22 aprile 9.30 / 19.00 (apertura a cura del Comune di Salerno)

Festa Liberazione 25 aprile 9.30 / 19.00

Festa Lavoratori 1 maggio 9.30 / 19.30

SALERNO

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana Ingresso 3 euro

Lunedì in Albis 22 aprile 9.30 / 12.00 (apertura a cura della Cooperativa Galahad – Fondazione Scuola

Festa Liberazione 25 aprile 10.00 / 13.00 Medica Salernitana – Comune di Salerno)

Festa Lavoratori 1 maggio 10.00 / 13.00



SALERNO

Museo Archeologico Provinciale Ingresso 4 euro, ridotto 2 euro

Lunedì in Albis 22 aprile 9.00 / 19.30 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 19.30

SALERNO

Pinacoteca Provinciale Ingresso gratuito

Lunedì in Albis 22 aprile 9.00 / 19.45 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 19.45

SALERNO

Castello Arechi Ingresso 4 euro

Lunedì in Albis 22 aprile 9.00 /17.00 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 17.00

SALERNO

Chiesa Santa Maria de Lama Ingresso gratuito

(apertura a cura del Touring Club Aperti per Voi)

Festa Lavoratori 1 maggio 10.00 / 13.00 – 16.00 / 20.00

S A L E R N O P R O V I N C I A

NOCERA SUPERIORE (SA) (apertura a cura della Provincia di Salerno)

Museo RAAP di Villa De Ruggiero

Lunedì in Albis 22 aprile 9.00 / 14.00

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 20.00

VIETRI (SA)

Museo della Ceramica di Villa Guariglia di Raito

Lunedi in Albis 22 aprile 9.00 / 14.00 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 14.00

MAIORI (SA)

Abbazia SANTA MARIA DE OLEARIA Ingresso gratuito

Pasqua Domenica 21 aprile 10.00 / 13.00 (apertura a cura del Comune di Maiori – Associazione Maiori Cultura)

Festa Liberazione 25 aprile 10.00 / 13.00

Festa Lavoratori 1 maggio 15.30 / 18.30



MINORI (SA)

Villa ROMANA Ingresso gratuito

Domenica Pasqua 21 aprile 08.00 / 14.00 (apertura a cura della Soprintendenza Abap )

Lunedì in Albis 22 aprile 08.00 / 19.00

Festa Liberazione 25 aprile 08.00 / 19.00

Festa Lavoratori 1 maggio 08.00 / 19.00

POSITANO (SA)

Villa ROMANA Ingresso 15 euro

Domenica Pasqua 21 aprile 09.00 / 21.00 (apertura a cura del Comune di Positano)

Lunedì in Albis 22 aprile 09.00 / 21.00

Festa Liberazione 25 aprile 09.00 / 21.00

Festa Lavoratori 1 maggio 09.00 / 21.00

PADULA (SA)

Museo Archeologico della Lucania Occ. presso la Certosa di San Lorenzo

Lunedi in Albis 22 aprile 9.00 / 14.00 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 /18.45