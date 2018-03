Pasquetta, i siti archeologici e culturali aperti.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione del prossimo LUNEDI’ IN ALBIS (2 aprile 2018) ha organizzato, con la partecipazione di Comuni, Province, Diocesi e Associazioni del territorio, le aperture straordinarie di musei e aree archeologiche a Salerno e Avellino. A presentare l’iniziativa nella sala conferenze di Palazzo Ruggi, a Salerno, sono intevenuti: Francesca CASULE, Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino; Antonio BRACA, Funzionario Storico dell’Arte e responsabile del settore storico – artistico della Soprintendenza; Michele FAIELLA, Funzionario per la Promozione e Comunicazione – responsabile dell’Ufficio Stampa della Soprintendenza, Luciano MAURO, Direttore dei “Giardini della Minerva”; Wilma LEONE, Responsabile del settore Beni Culturali della Provincia di Salerno; Felice PASTORE, Presidente del Gruppo Archeologico Salernitano; Enrico ANDRIA, Coordinatore del Touring Club di Salerno.

S A L E R N O

SALERNO

Complesso Monumentale di San Pietro a Corte. Ingresso gratuito

Lunedì 2 aprile 10.00 /19.00 (Ipogeo e Cappella Sant’anna, il riposo settimanale si effettuerà

mercoledì 3 aprile,ndr)

10.00/13.00 – 18.00/21.00 (apertura della Cappella Palatina a cura del Gruppo Archeologico

Salernitano)

SALERNO

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana. Ingresso 3 euro

Lunedì 2 aprile 10.00 / 13.00 (apertura a cura della Cooperativa Galahad – Fondazione Scuola

Medica Salernitana – Comune di Salerno)

SALERNO

Duomo – Cattedrale San Matteo. Ingresso gratuito

Lunedì 2 aprile 9.00 / 20.00 (apertura a cura della Diocesi di Salerno)

SALERNO

Museo Diocesano – P.zza Plebiscito. Ingresso 2 euro, ridotto 1 euro

Lunedì 2 aprile 9.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00 (apertura a cura della Diocesi di Salerno)

SALERNO

Giardini della Minerva. Ingresso 3 euro, ridotto 1,5 euro

Lunedì 2 aprile 9.30 / 19.00 (apertura a cura del Comune di Salerno)

SALERNO

Museo Archeologico Provinciale. Ingresso 4 euro, ridotto 2 euro

Lunedì 2 aprile 10.00 / 19.30 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

SALERNO

Pinacoteca Provinciale. Ingresso gratuito

Lunedì 2 aprile 10.00 / 19.30 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

SALERNO

Castello Arechi. Ingresso 4 euro

Lunedì 2 aprile 9.00/14.00 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

SALERNO

Chiesa Santa Maria de Lama. Ingresso gratuito

Lunedì 2 aprile 10.00/13.00 – 18.00/21.00 (apertura a cura del Touring Club Aperti per Voi)

MAIORI (SA)

Abbazia SANTA MARIA DE OLEARIA. Ingresso gratuito

Lunedì 2 aprile 10.00 / 13.00 (apertura a cura del Comune di Maiori – Associazione Maiori Cultura)

MINORI (SA)

Villa ROMANA. Ingresso gratuito

Lunedì 2 aprile 08.00 / 19.00

ASCEA (SA)

Parco Archeologico di Velia. Ingresso 3 euro

Lunedì 2 aprile 9.00 fino a 1 ora prima del tramonto. Ore 17.30 chiusura della biglietteria.

BUCCINO (SA)

Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante”. Ingresso 6 euro

Lunedì 2 aprile 9.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00 (apertura a cura della Pro Loco Buccino)

Sul sito www.ambientesa.beniculturali.it l’elenco delle aperture dei Musei e dei Siti Archeologici di Salerno e Avellino riguardanti anche DOMENICA 1 aprile (PASQUA).