Partnership tra Rari Nantes Salerno e Salernitana.

Nasce una nuova sinergia tra la Rari Nantes Nuoto Salerno e la U.S. Salernitana 1919, le due società più antiche della città.

Già a partire da domenica 16 settembre, in occasione della gara tra Salernitana e Padova, valevole per la terza giornata del campionato di serie B, una rappresentanza di giovanissimi atleti della Rari sarà ospitata dal club granata per assistere alla partita.

Di volta in volta, per gli impegni casalinghi della stagione 2018-19 della Salernitana, i ragazzi delle varie squadre giovanili giallorosse si alterneranno sugli spalti dello stadio “Arechi”. Con l’inizio, in novembre, del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto, presso la Piscina “Vitale” saranno invece ospitati atleti e tesserati della Salernitana.

Un’intesa così commentata dal vicepresidente rarinantino Maurizio Santoro: “Siamo lieti per questa simpatica iniziativa. Ringrazio l’Unione Sportiva Salernitana che ha accolto il tutto con grande entusiasmo. Con il sodalizio granata siamo tra le società più antiche del territorio, rappresentiamo la città di Salerno per l’Italia e con loro condividiamo i valori di uno sport sano e solidale”.

Non ci resta che gridare: Forza Granata e, ovviamente, forza Giallorossi!!!