Partnership con Targa Florio e EuroApe2018 chiusa in grande stile l’estate dal gusto internazionale di Chinotto Neri. Nel 2019 70 anni di Bevande Neri.

Con la presenza tra i partner della 102^ edizione della Targa Florio e di EuroApe2018, Chinotto Neri ha chiuso in Sicilia, nella Terra per eccellenza degli agrumi, il proprio cartellone estivo, che ha visto il brand accompagnare e sostenere eventi di grande respiro su tutto il territorio nazionale.

Dal 4 al 7 ottobre 2018, Chin8, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa Neri sono state protagoniste della celebre “Cursa” che si è svolta alla città di Palermo, attraversando il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della Sicilia, nei palazzi e dimore storiche che hanno ospitato gli equipaggi, tra cui Villa Igiea, le Cantine Florio di Marsala, le Terrazze di Mondello, Villa Tasca, il Teatro Massimo e la suggestiva Piazza Verdi.

I sapori di Chinotto Neri sono stati protagonisti nella gara con la Welcome Shopper riservata a tutti gli iscritti e con un giovan equipaggio frizzante formato dal pilota Gaetano Spoto Puleo e dal navigatore Valeria Italiano a bordo di una Fiat 124 Spider del 1970.

Pochi giorni prima, tra il 21 e il 24 settembre, contestualmente alla presenza nella tappa del Mugello del Campionato Italiano Velocità di moto, Chinotto Neri ha accompagnato EuroApe 2018, importante evento che ha avuto luogo a Salsomaggiore Terme in occasione del quale sono stati festeggiati i 70 anni del “tre ruote” più amato al mondo, prodotto dalla Piaggio. Una numerosa partecipazione di oltre cento Ape di ogni epoca provenienti da tutta Europa, dai modelli più rari e storici fino agli ultimi nati, presentati proprio in occasione di EuroApe 2018: il nuovo Ape 50 Euro 4, il più piccolo veicolo commerciale al mondo, e la speciale versione in edizione limitata Ape Calessino 70°.

Dal settantennale di Ape a quello di Chinotto Neri, il passo è breve: il 2019 sarà l’anno in cui il brand Neri celebrerà i suoi “primi” 70 anni, con un serie di attività e di iniziative su tutto il territorio nazionale.

“Targa Florio e EuroApe 2018 – afferma il Direttore Generale Angelo Fiorillo – hanno concluso in grande bellezza un’estate entusiasmante, durante la quale il brand è stato protagonista anche di altri eventi di rilievo internazionale, tra i quali ricordiamo: il Giffoni Film Festival, il Roma Summer Fest, il Vespa Rally a Vienna, le partnership con la Federazione Motociclistica Italiana e con Suzuki in MotoGP in occasione del Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo questo pieno di emozioni, stiamo mettendo a punto tutte quelle attività che caratterizzeranno il 2019, ovvero l’anno in cui celebreremo i 70 anni di attività del marchio Neri”.