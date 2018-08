Padova – Amalfi andata e ritorno, sabato 18 a Le Nereidi.

Le Nereidi Restaurant di Amalfi ospiterà la cena-evento “PADOVA-AMALFI Andata e Ritorno” organizzata da Angela Merolla.

Direttamente dal ristorante Tola Rasa di Padova lo chef Luca Tomasicchio realizzerà con lo chef resident Carlo Verde, una cena dai piatti di mare più espressivi del Veneto e della Costiera Amalfitana.

Sei portate, di cui i primi tre piatti dello chef Tomasicchio e i vini in abbinamento omaggeranno il Veneto, mentre le restanti tre portate, i vini come il liquore, saranno made in Campania.

Allieterà la cena sotto il cielo stellato di Amalfi, il famoso cantante di pianobar Nello Buongiorno con il suo vasto repertorio musicale.

Aperitivo di benvenuto

Caseificio Costa D’Amalfi ”latte & sale”

Bocconcini di mozzarella bufala campana Dop

Bocconcini di mozzarella di mucca allo zest di limone Sfusato Amalfitano

Ricottine di bufala

Ricottine di bufala alla Colatura di Alici

In Abbinamento:

Tenuta Cavalier Pepe – Oro Spumante Metodo Martinotti

Jamonita

Jamon Iberico Senorio de Olivenza-Dehesa de Extremadura stagionato 42 mesi

Formaggio di capra di Bagnoli Irpino, a latte crudo locale stagionato in grotta 6 mesi

Formaggio di pecora di Bagnoli Irpino, a latte crudo locale affinato in vinaccia, stagionato in grotta 14 mesi

In Abbinamento:

Vini Marino –Proclamo Cilento Fiano Dop annata 2017

Mastro Fornaio Esposito-Pompei

Grissini al farro e semi di papavero

Menù:

-Pelle di baccalà soffiata, avocado e grancevola

In abbinamento:

Villa Venier-Spumante Brut Cuvée 56 Metodo Martinotti

Mastro Fornaio Esposito-Pompei

Crackers di farina integrale

-Ragout e insalata di mare

In abbinamento:

Gianni Tessari –Lessini Durello Metodo Classico 36 mesi Doc

Mastro Fornaio Esposito-Pompei

Panino ai cereali antichi e semi di lino

-Risotto al bianco e nero di seppia, lattuga di mare e limone salato

In abbinamento:

Gianni Tessari -Monte Tenda-Soave Classico Doc annata 2017

-Tortello ripieno di mozzarella, tartufo di mare, crema di patate e salicornia croccante

In abbinamento:

Tenute Casoli– Cupavaticale Cru Greco di Tufo Docg annata 2014

– Cernia bianca, lardo di colonnata, crema di zucchine, mayonese al limone

In abbinamento:

Cantina Fratelli Follo – Gioia Irpinia Rosato Doc annata 2017

Mastro Fornaio Esposito-Pompei

Panino di semola

– Crème brûlée al caffè, chantilly al Baileys e gelato al cioccolato

In abbinamento:

Antica Distilleria Petrone

Limoncello

-Costo della cena euro 60 vini inclusi

Per info e prenotazioni:

Le Nereidi

Via Tuoro n.8 – Amalfi SA

Tel 089 831030 / 320 861 98 20

Partner:

Caseificio “latte & sale” ­­ Vietri sul Mare SA

Jamonita Nocera Inferiore SA

Mastro Fornaio Esposito Pompei NA

Tenuta Cavalier Pepe Luogosano AV

Vini Marino Agropoli SA

Villa Venier Treviso

Gianni Tessari Roncà VR

Tenute Casoli Candida AV

Vini Fratelli Follo Castel Vetere sul Calore AV

Antica Distilleria Petrone Mondragone CE