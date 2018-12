P2P Givova Baronissi, trasferta in casa della capolista Mondovì.

La P2P GIVOVA bussa alla porta della capolista. Domenica 9 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 17, la squadra di coach Guadalupi renderà visita alla Lpm BAM Mondovì, prima della classe, sebbene in condominio con Soverato. Le piemontesi, reduci dalla vittoria in trasferta contro Roma, hanno conquistato 23 punti sui 27 disponibili. Il loro ruolino di marcia racconta di tre tie break giocati, uno dei quali perso. E’ l’unica sbavatura fin qui, l’unico scivolone di una squadra solida, allenata da Delmati, costruita sull’estro di Zanette, i colpi della spagnola Schlegel, la regia di Valpiani. “Noi, però, non abbiamo nulla da perdere e ci presenteremo al cospetto di Mondovì serene, pronte a giocarcela testa a testa, fino all’ultimo pallone utile, com’è accaduto nelle ultime partite, contro le big del campionato”, analizza la palleggiatrice della P2P, Stefania Dall’Igna.

Grande con le grandi, Baronissi ha sfoderato prestazioni maiuscole contro Soverato e Orvieto, partite nelle quali avrebbe meritato a mani basse di raccogliere almeno due punti in piú. Non è accaduto, la squadra irnina ha dovuto arrendersi al tie break dopo battaglie pallavolistiche, ma ha raccolto gli applausi degli avversari e soprattutto del proprio pubblico. Un doppio attestato di stima che rende non solo il giusto tributo agli sforzi della squadra ma che certifica pure la crescita del gruppo. La P2P GIVOVA ha conquistato 5 punti nelle ultime tre partite e affronterà Mondoví al Pala Manera nella prima di due trasferte consecutive. “Prima il campionato, poi la Coppa Italia a Sassuolo martedì, infine il campionato il 16 dicembre in casa nostra contro Pinerolo. Sarà una settimana da tour de force ma io sono contenta così -analizza la schiacciatrice Arciprete – perché più giochiamo e più possiamo migliorare, crescendo in intensità, agonismo, consapevolezza dei nostri mezzi”.