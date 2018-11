Orchestra Filarmonica Campana, precisazione su evento di Villa Rufolo.

dall’Orchestra Filarmonica Campana riceviamo e pubblichiamo

Spett. Redazione

in merito al comunicato stampa per il prossimo concerto di sabato 10 novembre a Villa Rufolo, prendiamo atto di un mero errore di comprensione nel passaggio delle notizie con il

nostro collaboratore che si occupa della pagina FB e dei comunicati.

Non era assolutamente nostra intenzione divulgare notizie false, nè era nostra intenzione offendere l’immagine di Villa Rufolo, nè tantomeno forgiarci di alcun nome per scopi di propaganda a nostro favore.

Abbiamo infine provveduto alla correzione della comunicazione in merito a questo evento e cogliamo l’occasione per chiedere scusa per il disagio arrecato.

Ufficio Segreteria