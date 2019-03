Oltre 95 mila voti per 200.000 aiuti concreti la raccolta solidale realizzata grazie ai Fondi UniCredit Carta E, nella Top 100 Gocce d’Africa.

Oltre 95 mila voti in 51 giorni, 177 Organizzazioni Non Profit premiate, una media giornaliera di oltre 1.900 voti e quasi 120.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 5.500 sostenitori. Sono questi i numeri della decima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto che arriva al cuore” organizzata da UniCredit, alla quale hanno preso parte 1.460 Organizzazioni Non Profit presenti sul sito www.ilmiodono.it.

Grazie a questa iniziativa, anche quest’anno la Banca ha premiato diverse organizzazioni impegnate nel Non Profit, mettendo a disposizione 200 mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.

Prima classificata la Cooperativa Sociale Paradigma scs onlus di Torino. Tra le prime cento classificate in tutta Italia anche Gocce d’amore per i bambini dell’Africa ODV di Salerno che si occupa di fornire un aiuto concreto per la crescita dei bambini africani grazie a progetti con finalità ben precise come costruzione di asili, orfanotrofi, case di accoglienza e opere di primaria necessità. Per il Sud presenti in classifica tra le prime cento anche l’Associazione “Goccia di rugiada” ONLUS di Casoria di Casoria – terza classificata – che si occupa di progettare e gestire iniziative tese a favorire la prevenzione ed il recupero di situazioni di marginalità e disagio sociale e l’Associazione Onlus Trame Africane di Pompei, nata con lo scopo di dare a chi vive in situazioni di estremo disagio, in particolare nel continente africano, un aiuto concreto.

Dallo scorso 12 dicembre, clienti e non di UniCredit, tramite il sito www.ilMioDono.it – la piazza virtuale realizzata da UniCredit per facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore – hanno potuto esprimere la loro preferenza per una delle associazioni in gara votando e contribuendo con una donazione. Il voto è stato possibile attraverso le principali piattaforme social (Facebook, Twitter e Google) o via e-mail.

Le 177 Organizzazioni che hanno consuntivato almeno 150 punti e un minimo di 5 “Donazioni Plus”, come previsto dal regolamento, sono state ammesse nella rosa delle aggiudicatarie del dono di UniCredit. È possibile prendere visione della classifica collegandosi al sito www.ilMioDono.it

I 200 mila euro di quest’anno, sommati agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni, portano a oltre 2.600.000 euro la somma complessivamente distribuita dal 2010.