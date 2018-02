Ogliastro, giornata dedicata al pastore tedesco domenica 25.

La cultura della cinofilia nel territorio Campano, nello specifico nel Cilento, sta prendendo sempre più quota prova ne è il nuovo progetto che vede partecipi un gruppo di appassionati del cane pastore tedesco che daranno vita ad una nuova sezione e ad un campo cinofilo nella zona cilentana.

La cultura dell’allevamento e delle gare/esposizioni inerenti alla specifica razza del pastore tedesco sono diffuse in tutta la penisola Italiana, in Germania e nell’intero mondo.

In Italia la società che si occupa della gestione dell’incremento e della valorizzazione della razza del cane pastore tedesco nonché la selezione e l’allevamento è la S.A.S( Società Amatori Schäferhunde) , quindi Domenica 25 febbraio 2018 un gruppo di soci della S.A.S si riuniranno ad Ogliastro nel Cilento per poter richiedere ufficialmente la formazione e la costituzione di una nuova sezione e di un campo cinofilo per la preparazione di esposizioni e di gare di lavoro dei cani.

Uno dei soci costitutivi della sezione ad Ogliastro è l’attore napoletano Vincenzo Soriano, noto per le sue performance in diverse fiction televisive come “ La nuova squadra tre” ed è stato anche sul grande schermo con il film “Tutto l’amore che ho”, la sua passione per la razza del pastore tedesco lo ha portato ad occuparsi dell’allevamento di questa razza e della sua partecipazione attiva nella formazione di un nuovo luogo adibito a poter divulgare l’attenzione e l’interesse di questo sport cinofilo nel territorio Campano e particolarmente nel Cilento(posto in cui attualmente vive).

La nuova sezione ad Ogliastro darà l’opportunità a tutti gli appassionati della cinofilia di poter avere un punto di riferimento per allenare i propri cani e di poter incrementare le proprie conoscenze in merito, inoltre domenica 25 febbraio la riunione per la formazione della sezione si svolgerà all’ agriturismo” Open ranch di Ogliastro” alle ore 10:00, i soci della sezione sono disponibili per l’accoglienza di tutti gli appassionati e di coloro che hanno la volontà e lo spirito di poter far parte attivamente di questo nuovo nucleo cinofilo che ha lo scopo di creare una comunità con interessi comuni volti a valorizzare a pieno lo sport, l’amore per la condivisione e per la cinofilia.