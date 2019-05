Notte Europea dei Musei, gli appuntamenti a cura della Soprintendenza.

Sabato 18 maggio torna la Festa dei Musei che celebra il patrimonio culturale italiano, con eventi e appuntamenti dedicati a tutti. La sera aperture straordinarie. Per l’occasione, i musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici proporranno un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico. Come tema di riflessione per la giornata, la Direzione generale Musei di MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali) condivide con ICOM Italia il tema della Giornata internazionale dei Musei “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”.

La sera molti istituti aderiranno alla quindicesima edizione della Notte Europea dei Musei, con tre ore di apertura straordinaria serale e ingresso al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio d’Europa e da ICOM, coinvolge nella stessa sera 3.200 musei in 30 Paesi, con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti gli Stati dell’Unione.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio diretta da Francesca Casule, con la partecipazione di Comuni, Province, Diocesi e Associazioni del territorio, comunica che sabato 18 maggio resteranno aperti, oltre al consueto orario, i siti museali del territorio di Salerno e Avellino che di seguito si elencano.



S A L E R N O

Complesso Monumentale di San Pietro a Corte Ingresso gratuito

20.00 / 23.00 (Ipogeo) Apertura Ipogeo e Cappella Sant’Anna a cura della Soprintendenza

18.00 /21.00 (C. Palatina) Apertura Cappella Palatina a cura del Gruppo Archeologico

Salernitano e Confraternita di Santo Stefano)

Museo Archeologico Provinciale Ingresso 1 euro

19.00 / 22.00 Apertura a cura della Provincia di Salerno

Un notte speciale dall’aria mediovale sta arrivando: Fonderie Culturali vi invita alla Notte dei Musei / “Combattimenti e Medicamenti”

Info 089 231135 – 327 7559783

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana

20.00 / 23.00 Ingresso 1 euro

Apertura a cura della Cooperativa Galahad – Fondazione Scuola Medica Salernitana – Comune di Salerno

M I N O R I (SA)

Villa ROMANA Ingresso gratuito

19.30 / 22.30 Apertura a cura della Soprintendenza

B U C C I N O (SA)

Museo Archeologico Nazionale di Volcei “M. Gigante”

19.30 / 22.30 Ingresso 1 euro

Ad accogliere cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale i soci della Pro Loco di Buccino, i volontari del SCN e i dipendenti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, con visita guidata gratuita. Le visite si svolgeranno in gruppo con partenza ogni 60 minuti).

Per info:0828952404 cel. 3393119217